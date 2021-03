Bajista de “Queen” reapareció en las calles de Londres con un look irreconocible

El autor de canciones como “I want to break free” y “You’re my best friend” tiene 69 años y para muchos de sus fans, tiene un aspecto poco prometedor.

John Deacon, el bajista de la legendaria banda “Queen” volvió a aparecer en la vida pública, luego de que “The Sun” publicara fotos de él caminando por las calles de Londres fumando un cigarrillo.

Alejado de la luz pública, John Deacon decidió no seguir con la banda luego de la muerte de Freddie, lo extrañamos, pero nos alegra pensar que estará feliz alejado de los focos.

Hace varios años “Deacky” como lo llamaba Freddy Mercury, dejó de lado su vida de super estrella del rock, exactamente en 1991 tras el fallecimiento de Mercury. Las apariciones de Deacon tras ese hecho se volvieron completamente escasas, por lo que existían pocos registros del músico luego de su salida de la banda inglesa.

Hace unos años, mucho después de la muerte del líder de la banda, Roger Taylor dijo que: “John nos escribió a Brian y a mí una carta donde nos decía: ‘Apruebo totalmente lo que están haciendo y deseo que continúen con ello, pero no conmigo. PD: ¡Sigan mandando los cheques!'”, comentó el baterista.