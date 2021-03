El misterio eterno de ‘Hey Jude’: El insulto escondido en la canción que nadie sabe de dónde salió

“Hey Jude, don’t make it bad”, es sin duda uno de los inicios de canción más icónicos de la historia de la música. La canción fue lanzada en el año 1968 como el primer sencillo del sello discográfico formado por The Beatles. Batió un montón de récords a lo largo de Europa y el mundo, donde por ejemplo en Estados Unidos logró estar 9 semanas consecutivas en el número 1 (el tiempo más largo que ha estado una canción de The Beatles en los rankings musicales estadounidenses)

La canción tiene una serie de singularidades, partiendo por su duración de 7 minutos con 11 segundo, donde 10 violines, 3 violas, 3 violonchelos, 2 flautas, 2 clarinetes, 1 clarinete bajo, 1 fagot, 1 contrafagot, 4 trompetas, 2 trompas y 4 trombones hicieron de esta pieza, una verdadera obra de arte y un himno del rock.

Pero ¿Sabían del insulto que esconde esta canción?

En el minuto 2:58 de la canción compuesta por Paul McCartney y John Lennon se puede oír levemente (y si tienen un buen oído) cuando la banda inglesa canta: “The minute you let her under your skin / Oh, then you begin,” se puede oír claramente a Paul McCartney decir al alejar su micrófono: “F#cking hell!”, que traducido literalmente al español es: “Maldito Infierno”.

¿Lo logran escuchar? Les dejamos el video a continuación para que se sitúen en el 2:58