Gambito de dama llegará a los teatros: adquieren los derechos para transformarlo en un musical

El éxito de Netflix del año 2020 podría llegar incluso a Broadway luego de que la compañía Level Forward comprara los derechos escénicos de la novela original de Walter Tevis, según se anunció hoy en el sitio especializado Variety.

“Queen’s Gambit” o “Gambito de Dama” se centra en la historia de Beth Harmon, una niña huérfana que descubre mientras vive en un orfanato su talento casi sobrenatural para jugar al ajedrez, donde comienza a codearse con los más grandes del rubro, que por lo general sólo son hombres y por lo que derribar esa barrera de género.

La exitosísima miniserie de Netflix ganó hace poco el galardón en los Globos de Oro como la Mejor Serie Limitada de Televisión, Serie de Antología o Película Realizada para Televisión, y por la actuación principal de Anya Taylor-Joy, que sin duda la rompió en la pantalla chica y de a poco ha ido entrando en la élite de Hollywood.

FINALLY! The Broadway sequel to CHESS THE MUSICAL we’ve all been waiting for 😉 #Kinda #QueensGambit https://t.co/RYzijPdhZ0

— Hollywood Pantages (@Pantages) March 9, 2021