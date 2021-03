Las confesiones más duras de Meghan Markle y Harry contra la Familia Real Británica

En una entrevista que recorrió el mundo la duquesa y el duque de Sussex se confesaron con la famosa periodista Oprah Winfrey, donde sacaron a la luz todo lo que ocurrió con la familia real y también, sobre las crudas medidas que estuvo a punto de tomar Meghan.

Uno de los días más esperados por los seguidores de la Familia Real Británica y en especial para quiénes han seguido de cerca el alejamiento de Meghan y Harry de la monarquía por varios detalles que se han ido conociendo poco a poco.

La entrevista que dieron a la cadena CBS tuvo un costo de producción cercano a los 7 millones de dólares y permitió tener la exclusiva con Meghan y Harry que dieron su testimonio sobre lo vivido con la Familia Real y los problemas que suscitó la decisión de alejarse.

Sin duda el testimonio de Meghan chocó a la audiencia y provocó un alto impacto en todo el mundo, ya que la duquesa de Sussex confesó que en algún minuto pensó incluso en el suicidio, donde la duquesa dijo que pidió ayuda e incluso ser hospitalizada, pero se le negó por parte de la corona. “No quiero vivir más”, fueron las palabras de Markle a Harry, diciendo que temía quedarse sola y hacerse daño.

‘I DIDN’T WANT TO BE ALIVE ANYMORE’: Meghan, Duchess of Sussex, and husband Prince Harry tell Oprah Winfrey how life within the U.K. royal family left her on the brink of suicide amid accusations of racism, silencing, before their decision to step away. https://t.co/O5YZUJ945D pic.twitter.com/TcYcIktLoB

Otra de las confesiones que llamaron la atención fue cuando Meghan contó sobre la preocupación que existía en la Familia Real por el color de piel de su bebé una vez que naciera. Para Winfrey sin duda es una de las preguntas que la descolocaron. “En los meses de mi embarazo, durante ese tiempo, que supe que no le darían seguridad ni el titulo y se temía sobre el color de su piel, qué tan oscura seria su piel”, dijo Markle.

“You’re not going to tell me who had that conversation?” Oprah asks after Meghan says there were concerns about her child’s skin color

“I think that would be very damaging to them.” #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/TGulbooO8P

— philip lewis (@Phil_Lewis_) March 8, 2021