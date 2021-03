Diputado Hugo Gutierrez no pudo ser formalizado tras encontrarse inubicable en sus domicilios

El ex diputado y actual candidato a constituyente por el Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, no logró ser formalizado durante este miércoles, ya que no se presentó a la audiencia tras no ser ubicado en sus domicilios y por ende, no notificado.

Gutiérrez iba a ser formalizado durante esta jornada por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública, a raíz del episodio en el que confrontó a funcionarios de la Armada durante el año pasado.

El fiscal adjunto de Iquique, Eduardo Ríos, señaló que “el Ministerio Público aportó al menos cuatro o cinco domicilios en las comunas de Valparaíso y de Iquique, con el objeto de que fuera notificado válidamente, como cualquier ciudadano”, comentó.

En el domicilio que figuraba asociado al diputado en Iquique, Gutierrez había sido buscado anteriormente en diciembre igualmente. “Sus habitantes de ese domicilio, conserje incluso, manifiestan que, no obstante vivir ahí, no saben cuándo volverá a la región, no se conoce otro lugar donde ubicarlo y tampoco hay forma de hacerlo presentar de manera voluntaria ante el Tribunal de Garantía de Iquique”, comentó el persecutor.