Insólito: Prensa estadounidense califica a protagonista de ‘Gambito De Dama’ como una ‘actriz de color’

Los Golden Globes 2021 vinieron a confirmar el éxito que ‘Gambito De Dama’ construyó en el 2020, llevándose estatuillas a ‘Mejor Miniserie’ y ‘Mejor Actriz de Miniserie’ para su protagonista, la argentina-británica Anya Taylor-Joy. La intérprete llevaba años construyendo una exitosa carrera en el cine, pero fue la producción de Netflix la que la convirtió en un nombre inescapable dentro de la industria del espectáculo.

Sin embargo, pareciera que la prensa estadounidense se ve algo confundida por la figura de Taylor-Joy. Y es que Variety, uno de los medios más importantes del entretenimiento, causó perplejidad al asegurar que la trasandina era la ‘primera actriz de color’ en llevarse el Golden Globe en su categoría desde Queen Latifah en el 2008. Aparentemente el medio consideró que la condición de latina de Anya Taylor-Joy era suficiente para considerarla como ‘de color’, pese a tener piel blanca.

La información tuvo que ser corregida por la propia actriz, quien envió una carta a través de sus representantes asegurando que se considera como ‘latina blanca’ y no ‘de color’. Variety hizo una fe de erratas posteriormente, pero el insólito pasaje sobre Taylor-Joy ya había sido viralizado por toda la web.

No es la primera vez que la argentina se refiere a su condición de ‘latina blanca’. En un perfil para Vulture el año 2018, Taylor Joy sentenció que no acepta roles destinados a ‘actrices latinas’ ya que no considera que sea justo para las verdaderas intérpretes de color:

“Tengo claro que no me veo como una latina clásica, y eso no es justo (para las otras actrices latinas). No quiero ser alguien a la que puedas poner en esos papeles cuando en verdad soy blanca y rubia”.