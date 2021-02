Ejemplo de vida: Venció el cáncer y ahora irá al espacio con SpaceX

En el año 2002 fue tratada por un cáncer de huesos cuando tenía sólo 10 años. Fue algo que sin duda la marcó de por vida, por la enorme batalla que la vida le puso por delante. Pasó el tiempo y Hayley tuvo que reemplazar parte del hueso de su pierna por varillas de metal, pero no fue algo que le impidió lograr algo tremendo: será la primera persona con prótesis que irá al espacio y la norteamericana más jóven en hacerlo.

Aún tiene cojera y dolor en algunas ocasiones, una condición que sin duda podría ser completamente inhabilitante para una eventual misión espacial. Sin embargo, fue autorizada por SpaceX -compañía dirigida por Elon Musk- para desempeñarse como oficial médico de la tripulación.

“Mi batalla contra el cáncer realmente me preparó para los viajes espaciales. Me puso dura, y también creo que realmente me enseñó a esperar lo inesperado y seguir adelante”, fueron las declaraciones de esta jóven en entrevista con The Associated Press.

El despegue de la misión Inspiration4 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA está programado para octubre de 2020, y la órbita durará de dos a cuatro días, donde Hayley vivirá sin dudas, una experiencia inolvidable.