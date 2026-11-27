Buscar una cuenta corriente sin requisitos suele responder a una necesidad concreta: abrir una cuenta con menos trámites y condiciones fáciles de cumplir. Aun así, incluso los planes con requisitos mínimos, como ScotiaZero de Scotiabank, piden documentos y revisan los antecedentes de quien postula.

Las exigencias cambian según los productos incluidos. Una cuenta para administrar tu dinero con débito no requiere necesariamente los mismos antecedentes que un plan con financiamiento.

Si buscas una cuenta corriente sin requisitos, conviene revisar las condiciones de ScotiaZero. Este plan de Scotiabank tiene condiciones de apertura que debes cumplir.

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Requisitos estándar para abrir una cuenta corriente

Para abrir una cuenta corriente personal, habitualmente se pide cédula vigente, mayoría de edad y evaluación comercial. Según el plan, también pueden solicitarse antecedentes de ingresos, ser persona natural sin giro comercial y tener residencia definitiva si eres extranjero. Las condiciones específicas deben revisarse antes de iniciar la solicitud.

Estos antecedentes cumplen funciones distintas: la cédula acredita tu identidad, mientras que la información laboral y económica ayuda al banco a revisar si cumples las condiciones del producto. Por eso, no existe una única lista de documentos válida para todas las cuentas.

Por qué algunas cuentas exigen renta mínima y otras no

Los planes con línea o tarjeta de crédito suelen pedir antecedentes de ingresos y comportamiento comercial para evaluar cómo pagarías el dinero prestado. En una cuenta que solo incluye débito, las exigencias pueden ser menores porque utilizas tus propios fondos.

Por eso, al buscar una cuenta corriente con menos requisitos, revisa qué documentos debes entregar y qué compromisos de uso exige el plan.

Requisitos de ScotiaZero

Según Scotiabank, para solicitar ScotiaZero necesitas cumplir estos requisitos:

Tener 18 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente y Clave Única.

Ser persona natural sin giro comercial , chilena o extranjera con residencia definitiva en Chile.

La solicitud es 100% online y la apertura está sujeta a evaluación. El plan incluye únicamente una tarjeta de débito digital, no una tarjeta de crédito.

Para los clientes nuevos que abren el plan, la mantención mensual es de $0, sin saldo mínimo ni productos adicionales. Si más adelante necesitas otros servicios, como una tarjeta de crédito, puedes revisar los demás planes de cuenta corriente de Scotiabank.

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Cómo abrir una cuenta corriente online, paso a paso

Para solicitar una cuenta por internet, prepara tu cédula y tu Clave Única, completa el formulario y entrega los antecedentes que te pidan. Después, revisa y firma los documentos de contratación cuando corresponda. En ScotiaZero, el trámite es online; las instrucciones de cada etapa te indicarán cómo continuar y qué información falta.

Ten tu cédula vigente y tu Clave Única a mano. Las necesitarás para completar la identificación durante la solicitud. Ingresa al sitio de Scotiabank. Busca ScotiaZero e inicia el formulario con los datos solicitados. Revisa y firma la documentación. Antes de aceptar, lee las condiciones de contratación, los productos incluidos y las tarifas.

Enviar el formulario no significa que la cuenta ya esté abierta. Espera la confirmación del banco sobre el resultado del proceso.

Qué hacer si no se cumple un requisito

Si no cumples una condición, identifica primero qué falta. Una cédula vencida requiere renovar el documento. También puedes evaluar una cuenta vista o volver a postular cuando hayas actualizado tus documentos o regularizado tus antecedentes.

Una cuenta vista funciona con el dinero que tienes depositado y puede servir para recibir transferencias, pagar con débito y retirar efectivo. Revisa sus propias condiciones de apertura antes de solicitarla.

Si el problema es un documento incompleto o un dato desactualizado, consulta cómo corregirlo. Volver a postular con esa información resuelta no garantiza la aprobación, pero evita presentar nuevamente una solicitud con el mismo inconveniente.

Preguntas frecuentes

¿Qué piden para abrir una cuenta corriente?

Habitualmente, cédula vigente y antecedentes personales, laborales y de ingresos. La documentación específica depende del plan solicitado.

¿Puede un extranjero abrir ScotiaZero?

Puede solicitarla si tiene residencia definitiva en Chile, cédula vigente, Clave Única y cumple los demás requisitos del plan.

¿Hay que mantener un saldo mínimo en ScotiaZero?

No. Según Scotiabank, la mantención mensual de $0 para clientes nuevos no exige saldo mínimo ni productos adicionales.

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Una solicitud más sencilla empieza por elegir un plan que corresponda a tu situación. Si necesitas administrar tus ingresos y pagar con débito, revisa esos servicios; si buscas financiar compras, debes considerar un producto que incluya crédito.

Al buscar una cuenta corriente sin requisitos, la pregunta útil es cuáles puedes cumplir y qué documentos tienes que preparar. En ScotiaZero, la cédula vigente y la Clave Única forman parte de la apertura; mantener un saldo mínimo o contratar productos adicionales no son condiciones para la mantención de $0.

Información actualizada a noviembre de 2026.