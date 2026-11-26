También ofrecerá beneficios en Cuenta Plus, depósitos a plazo y crédito hipotecario, además de descuentos de hasta 40% en seguros.

Desde las 17:00 horas del jueves 26 hasta el lunes 30 de noviembre se realizará una nueva edición de Black Friday, una de las fechas más esperadas del año por quienes buscan buenas oportunidades. En este contexto, Consorcio anunció su participación con promociones en productos bancarios y seguros, que tendrán como protagonistas a la Cuenta Más y al Seguro de Auto.

En el ámbito bancario, vuelve el costo de mantención $0 en Cuenta Más, beneficio disponible para todas las personas que contraten esta cuenta vista de forma online durante Black Friday. Además de no tener costo de mantención, Cuenta Más ofrece una tasa de interés equivalente a la Tasa de Política Monetaria (TPM) + 0,5% lo que a la fecha corresponde a un 5% anual. Los intereses se calculan diariamente sobre el saldo y su abono se hará mensualmente. Además, los fondos tienen disponibilidad inmediata, facilitando una gestión simple y digital de los ahorros. La apertura de Cuenta Más está sujeta a evaluación y aprobación según la política comercial vigente del banco.

A este beneficio se suman otras promociones bancarias. Quienes compren con su Tarjeta de Crédito Consorcio podrán pagar de 3 a 12 cuotas sin interés. En tanto, quienes buscan incrementar sus ahorros podrán acceder a una tasa referencial especial en Depósitos a Plazo Online de 0,43% de interés mensual a 60 días. Al tratarse de una tasa fija, podrán conocer desde el inicio el monto que recibirán al vencimiento de su inversión.

Para quienes buscan comprar una vivienda, Banco Consorcio ofrecerá financiamiento de hasta 100% para unidades nuevas, en primera venta, en tres proyectos inmobiliarios seleccionados de las comunas de Macul, La Cisterna y La Reina. Además, algunas de estas unidades contarán con descuentos de hasta 10% en su precio, otorgados por las respectivas inmobiliarias. Para acceder, los interesados deberán simular y solicitar su crédito en el sitio web de Banco Consorcio durante los días del evento. El financiamiento está sujeto a evaluación y aprobación según la política comercial vigente del banco.

En seguros, el protagonista es el Seguro de Auto: quienes lo contraten durante Black Friday accederán a un 25% de descuento en todas las primas. Además, como novedad de esta edición, recibirán un lavado exterior gratis para su vehículo para quienes contratan en las fechas indicadas y según stock disponible. Se trata de una oportunidad para asegurar el auto a un precio preferente, con el respaldo de una compañía con 110 años de trayectoria.

El Seguro de Hogar, por su parte, tendrá una rebaja de 25% en todas sus primas para nuevos clientes, hasta agotar stock de 500 pólizas. En salud, el Seguro Full Ambulatorio Libre Elección ofrecerá un 40% de descuento en las dos primeras cuotas.

“Black Friday es una de las fechas en que más personas buscan buenas oportunidades, y queremos que nuestras ofertas y promociones tengan un impacto real en sus finanzas. Por eso volvemos con el costo de mantención $0 en Cuenta Más, que tuvo una gran acogida en el último CyberMonday, y ofrecemos un 25% de descuento en nuestro Seguro de Auto. Son beneficios disponibles solo por pocos días, así que invitamos a las personas a aprovecharlos”, señaló la subgerente de E-commerce de Consorcio, Antonia Figari.

Con esta participación en Black Friday, Consorcio busca acercar soluciones que ayuden a las personas a proteger lo que más valoran, fortalecer sus ahorros y avanzar en sus proyectos con beneficios concretos. Las bases, condiciones y restricciones de cada promoción estarán disponibles en www.consorcio.cl/promociones