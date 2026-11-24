¿Cómo transportar más energía renovable, aprovechar mejor la infraestructura existente y preparar las redes eléctricas para los desafíos del futuro? En el cuarto capítulo de Conversaciones que inspiran, Daniel Silva conversa con Eduardo Sáez, Gerente de Operación y Mantenimiento de ISA Energía en Chile, sobre cómo la innovación está transformando la transmisión eléctrica y permitiendo responder a un sistema cada vez más renovable, complejo y exigente.

La transición energética no solo implica avanzar hacia nuevas fuentes de generación. También requiere redes capaces de conectar los lugares donde se produce la energía con los centros donde se consume, adaptarse a nuevas condiciones de operación y responder a los desafíos tecnológicos y climáticos que enfrenta el país. Este es uno de los principales temas que aborda el nuevo capítulo de Conversaciones que inspiran, un podcast de energía y futuro presentado por ISA Energía en Radio Infinita.

Aprovechar mejor la infraestructura que ya existe

Durante la conversación, Eduardo Sáez explica cómo la innovación también puede transformar la infraestructura que ya está instalada, sin que necesariamente implique construir nuevas líneas. Un ejemplo es el Nuevo Sistema de Control de Flujo de 220 kV Las Palmas–Centella, que incorporará por primera vez en Chile una tecnología capaz de redistribuir de manera inteligente la energía entre líneas existentes.

Esta solución, que puede entenderse como un “Waze de los electrones”, permitirá gestionar mejor los flujos eléctricos, disminuir congestiones y aprovechar capacidad disponible en otras rutas. Con ello, se proyecta transportar cerca de 300 MW adicionales utilizando infraestructura existente, contribuyendo a una transmisión más eficiente y con una intervención territorial más acotada.

Tecnología, anticipación y nuevas capacidades

La digitalización también está cambiando la manera de supervisar y operar las redes eléctricas. En 2025, ISA Energía en Chile puso en marcha un nuevo Centro de Control que integra visualización de datos en tiempo real, análisis avanzado y distintos sistemas de gestión para monitorear infraestructura estratégica.

Esta tecnología permite detectar anomalías con mayor rapidez, contar con mejor información y apoyar la toma de decisiones frente a una operación cada vez más exigente. El espacio también incorpora instancias de entrenamiento y capacitación, reforzando la importancia de las personas detrás de los avances tecnológicos.

La conversación también aborda cómo el cambio climático está transformando las condiciones de operación y mantenimiento de la infraestructura. A partir de nevazones poco frecuentes registradas en el sector de La Dormida, la compañía desarrolló nuevas respuestas operacionales y realizó un piloto de mantenimiento en línea de 500 kV sin interrumpir el suministro, una experiencia inédita para ISA Energía en Chile.

Una red preparada para los desafíos del futuro

La innovación en transmisión también requiere prevención y colaboración con las comunidades. En el capítulo se aborda la importancia de las franjas de servidumbre, espacios bajo y alrededor de las líneas eléctricas que deben mantenerse despejados para evitar incendios, electrocuciones y daños a la infraestructura. En este contexto, la iniciativa “Todo está conectado” busca acercar estos riesgos a las comunidades y promover una cultura de prevención y seguridad.

Finalmente, Eduardo Sáez conversa sobre el desarrollo de nueva infraestructura, como el proyecto Kimal–Lagunas, que contempla una nueva subestación y una línea de doble circuito en 500 kV entre Nueva Lagunas y Kimal, reforzando el transporte de energía renovable en el norte y considerando futuras ampliaciones y conexiones con nuevos proyectos.

Así, el capítulo invita a comprender que la innovación en transmisión eléctrica no responde a una única tecnología, sino a una combinación de soluciones, digitalización, nuevas formas de operar y mantener la infraestructura, prevención y planificación de largo plazo. Una transformación clave para que las redes puedan acompañar el ritmo de la transición energética y las necesidades de Chile en las próximas décadas.

Revisa el capítulo completo de Conversaciones que inspiran, un podcast de energía y futuro, presentado por ISA Energía en Radio Infinita.