La sexta edición superó la proyección estimada de asistentes, quienes se reunieron para visitar los 800 stands y participar en más de 160 actividades en siete escenarios a lo largo de 14 hectáreas entre el 19 y el 21 de noviembre.

España cedió la posta a un nuevo país invitado de honor en la séptima edición de EtMday.

El EtMday 2026 llegó a su fin este sábado 21 de noviembre tras tres días en el Parque Bicentenario de Vitacura. El encuentro, organizado por Emprende tu Mente, reunió a 60.138 personas entre emprendedores, startups, empresas, inversionistas, mentores, académicos y autoridades. En 14 hectáreas, los participantes recorrieron 800 stands y asistieron a actividades en siete escenarios.

El EtMday 2026 registró 41.952 conexiones a través de los códigos QR durante sus tres jornadas. Además, las actividades de conexión sumaron 9.912 interacciones, de las cuales 7.920 fueron vínculos de negocios generados en las 22 ruedas de contacto. El balance de estas actividades también incluyó 1.200 mentorías uno a uno, 588 pitches en los formatos Cabify, Classic Car, Wheel y Electric Car, y 204 conexiones de inversión en las 17 sesiones de Elevator Pitch.

“Ver el parque nuevamente lleno durante los tres días fue una locura. Me quedo con esas conversaciones que partieron entre dos personas que llegaron sin conocerse y terminaron con un ‘juntémonos el lunes’. Eso es lo que más nos entusiasma del EtMday. Hoy cerramos el encuentro y mañana empieza todo lo que esas personas puedan hacer juntas”, señaló Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente.

El encuentro también facilitó la participación de emprendedores de regiones a través de EtMroomies, iniciativa que permitió que 44 emprendedores se quedaran en las casas de 31 anfitriones de la comunidad de Emprende tu Mente durante los días del EtMday.

Grandes nombres en el escenario

Ágatha Ruiz de la Prada , diseñadora y empresaria española y una de las principales invitadas del encuentro, presentó «El poder de ser diferente» en el Escenario Verde Impulsa.

Freddy Vega , CEO de Platzi, ofreció una de las charlas más esperadas del EtMday 2026.

Juan de Antonio , fundador y CEO de Cabify, participó en el panel «Impacto que genera utilidades».

Pablo Brenner , fundador de PuntaTech, presentó la charla «A la suerte hay que ayudarla».

Daniel Lumera , fundador del International Kindness Movement, compartió su propuesta de liderazgo gentil.

Daniel Daccarett y Leonardo Ljubetic presentaron el libro Rumbo emprender: el modelo EtM .

En Impactaland, el hub de inversiones del EtMday, impulsado por Impacta VC, se registraron más de 1.080 participantes y se concretaron 350 reuniones. Impactaland se constituyó así como punto de encuentro de más de 300 startups, 80 inversionistas, así como de 20 LPs, un testimonio del interés del fondo VC por conectar diferentes actores en torno al mundo de las inversiones.

Nuevo país invitado de honor

España fue el país invitado de honor del EtMday 2026 y contó con un pabellón de 500 metros cuadrados en la zona celeste, inaugurado el jueves 19 de noviembre por la embajadora Laura Oroz Ulibarri. Con escenario propio, el espacio reunió a más de 100 empresas y emprendedores españoles, quienes pudieron disfrutar de un diseño inspirado en un mapa de metro, cuyas cuatro líneas temáticas abordaron la innovación desde el sector público, la empresa privada, la academia y la cooperación internacional.

La agenda cultural de España incluyó una muestra con reproducciones de obras del Museo del Prado, y el pabellón cerró el sábado con el concierto de Alori.

“Estamos muy contentos con la participación en el EtMday 2026 y hemos sentido que nuestro pabellón se ha integrado perfectamente en el espíritu del evento. Con nuestra presencia queríamos hablar de la importancia de las alianzas estratégicas contando con perfiles muy distintos, y creo que hemos conseguido que sucediesen ‘conexiones improbables’”, señaló Laura Oroz Ulibarri, embajadora de España en Chile.

Al término de la jornada del sábado, Estados Unidos fue anunciado como el país invitado de honor para la edición 2027 del EtMday. La conexión entre ambos ecosistemas ya estuvo presente este año en la charla de ChileMass sobre cómo unir la innovación chilena y estadounidense.

Un cierre a la altura

El EtMday volverá en 2027 con su séptima edición, esta vez con Estados Unidos como país invitado de honor y con el propósito de juntar pares improbables. Emprende tu Mente reafirma su rol en el ecosistema de innovación de Latinoamérica y promueve el emprendimiento como motor de movilidad social, al conectar a miles de emprendedores con redes de apoyo, mentores, grandes empresas, ejecutivos e inversionistas.

Sobre Emprende tu Mente

Emprende Tu Mente es una corporación sin fines de lucro que conecta a emprendedores y startups con líderes del mundo corporativo, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de Chile y Latinoamérica. EtM tiene como objetivo conectar al ecosistema del emprendimiento e innovación con grandes empresas, empresarios, gerentes, mentores e inversionistas. La idea es lograr trabajar colaborativamente y en torno al bien común, para generar oportunidades, progreso y un desarrollo social y económico sostenible.

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