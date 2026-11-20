Más de 40 charlas, paneles, demo days y lanzamientos marcaron la primera jornada del encuentro de emprendimiento, innovación e inversión, que este año tiene a España como país invitado de honor.

Con miles de personas recorriendo el Parque Bicentenario de Vitacura, comenzó el jueves 19 de noviembre la sexta edición del EtMday, el Encuentro Internacional de Innovación, Emprendimiento e Inversión más grande de Latinoamérica. La primera de tres jornadas reunió a emprendedores, startups, grandes empresas, inversionistas y autoridades en un programa que se desplegó a lo largo de 7 escenarios. Al mediodía se realizó el lanzamiento de EtMday 2026.

La inteligencia artificial, protagonista del día

Freddy Vega, fundador y CEO de Platzi, fue uno de los nombres más esperados de la jornada con su charla “¿Cómo construir compañías a prueba de AI?”. A su vez, la IA estuvo presente con Brinca, que mostró qué hacen distinto con inteligencia artificial las empresas más innovadoras. Por su parte, BUK planteó aristas de las que deben hacerse cargo los líderes al liderar con IA. Por último, Samsung habló de la tecnología que acompaña el crecimiento de los negocios.

Inversión, demo days y aceleración

Impactaland, el hub de inversiones del EtMday, tuvo una intensa primera jornada: Quintil Valley presentó el Demo Day del Future Mining Challenge, LAN Accelerator realizó el Demo Day de The Batch 5 e Impacta VC encabezó una conversación con Diego Contreras sobre el propósito y el significado del éxito, y otra sobre la consolidación de la industria de capital de riesgo en Chile.

En otros escenarios, CORFO presentó el Demo Day de Escala Govtech, AB InBev realizó el pitch final de su Aceleradora 100+ Labs Chile 2026 y Fundación Chile lanzó Evolve de ChileGlobal Ventures. Drei Ventures abordó cómo combinar velocidad emprendedora y escala corporativa, Foro Innovación invitó a los emprendedores a atreverse con su pitch y G100 disputó la Copa Mauricio Russo.

Herramientas para emprender: ventas, socios y crecimiento

Chema Serrano, de Startup México, planteó el dilema de insistir o no cerrar. Andrés Pupkin y Ariel Jeria protagonizaron “El ring de las ventas”, TGP explicó cómo agendar más de 2.900 reuniones de venta al mes y Diego Noriega presentó un sistema de crecimiento para conseguir clientes. CENAC Group abordó cómo elegir a un socio, mientras Daniel Fajardo y María José García enseñaron a convertir un emprendimiento en noticia.

La UNAB analizó qué le falta al deep tech en Chile para despegar, Kodea presentó al jurado nacional del Premio Los Creadores 2026 y Earth Tech Materials también tuvo su espacio en el programa.

Mujeres, sostenibilidad y futuro del país

El Women Economics Forum abordó el desafío de escalar empresas lideradas por mujeres, el panel “Mujeres al poder” sumó nuevas voces y Technovation Girls habló de talento STEM, empleo y liderazgo femenino. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en tanto presentó “De EtM Chile a Las Vegas, rumbo a CES”.

Los paneles de la jornada recorrieron temas como el planeta del futuro, el impacto que genera utilidades, la innovación en minería (MiningTech) y en alimentos (FoodTech), el rol de las Fuerzas Armadas y la mirada de los alcaldes frente a la contingencia. Otro buscó responder qué hacemos por Chile.

Un parque convertido en punto de encuentro

Más allá de los escenarios, los asistentes recorrieron los stands de emprendedores organizados en seis zonas temáticas: Morada, Rosada, Roja, Amarilla, Verde y Celeste. Hubo ruedas de contactos, mentorías 1 a 1, el EtM Podcast y formatos de pitch como Elevator, Electric Car, Classic Car, Wheel, Balloon y Cabify Pitch, además de la inauguración del Pabellón España, dedicado al país invitado de honor.

Al cierre, Daniel Daccarett y Leonardo Ljubetic presentaron su nuevo libro Rumbo emprender, el modelo EtM. Finalmente, la jornada terminó con la presentación de Jorge Alís.

“Estamos muy contentos de estar viviendo ya este nuevo EtMday y de que la gente pueda ver todo lo que preparamos. Queremos que recorran el parque, que se den el tiempo de conversar y que se animen a conocer gente nueva. Así se arman los pares improbables, cuando dos personas que quizás nunca se habrían cruzado se ponen a conversar y se dan cuenta de que pueden hacer algo juntas”, señaló Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente.

Lo que viene

El EtMday continúa este viernes 20 y sábado 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura. En la programación de este viernes destacan las charlas de Daniel Lumera, fundador del International Kindness Movement, y Pablo Brenner, fundador de PuntaTech. El sábado será el turno de Ágatha Ruiz de la Prada, main speaker del encuentro. Ese día también se realizará el show de cierre.

Las entradas y el programa completo están disponibles en etmday.org.

Sobre Emprende tu Mente

Emprende Tu Mente es una corporación sin fines de lucro que conecta a emprendedores y startups con líderes del mundo corporativo, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de Chile y Latinoamérica. EtM tiene como objetivo conectar al ecosistema del emprendimiento e innovación con grandes empresas, empresarios, gerentes, mentores e inversionistas. La idea es lograr trabajar colaborativamente y en torno al bien común, para generar oportunidades, progreso y un desarrollo social y económico sostenible.

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