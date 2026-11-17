La institución subió siete posiciones en el ranking Merco Salud 2026, ubicándose entre las 12 clínicas con mejor reputación del país y como la mejor posicionada de la Región del Biobío. Además, cuatro de sus especialidades médicas figuran entre las diez primeras a nivel nacional.

Un importante reconocimiento al trabajo y trayectoria de sus equipos obtuvo Sanatorio Alemán en la segunda edición del ranking Merco Salud 2026, uno de los estudios de referencia en reputación del sector sanitario. La institución alcanzó el puesto 12 entre las clínicas con mejor reputación de Chile, avanzando siete posiciones respecto de la medición anterior, cuando ocupó el lugar 19.

Este resultado sitúa a Sanatorio Alemán entre las instituciones de salud privadas mejor valoradas del país y reafirma su posicionamiento como referente de la medicina privada en el sur de Chile. Asimismo, la clínica se ubica en el primer lugar entre los establecimientos privados de la Región del Biobío incluidos en el ranking, superando a otras instituciones de la zona.

El reconocimiento también adquiere relevancia en el contexto de su pertenencia a RedSalud, red que reúne clínicas en distintas regiones del país. En esta medición, Sanatorio Alemán obtuvo una posición superior a la de los establecimientos RedSalud incluidos en el ranking nacional, lo que refleja el valor de su trayectoria, identidad y reconocimiento en el territorio.

Cuatro especialidades entre las diez primeras de Chile

Otro de los resultados destacados de Merco Salud 2026 es la presencia de cuatro especialidades de Sanatorio Alemán entre las diez con mejor reputación del país: Endocrinología, que alcanzó el sexto lugar; Pediatría, en el noveno; y Ginecología y Obstetricia y Psiquiatría, ambas en el décimo puesto.

Estos resultados dan cuenta del reconocimiento que alcanzan distintas áreas de atención de la clínica y representan un respaldo al trabajo de sus equipos médicos y profesionales, así como una oportunidad para continuar fortaleciendo su posicionamiento en el ámbito de la salud.

El ranking Merco Salud considera la percepción de distintos profesionales del sector, entre ellos médicos, enfermeros, matronas, químicos farmacéuticos y directivos de instituciones hospitalarias. Además, incorpora el análisis de presencia digital e indicadores objetivos de servicios clínicos y gestión sanitaria.

La metodología de esta segunda edición contempla más de 6.100 encuestas a profesionales del sector y la evaluación de 1.415 indicadores objetivos correspondientes a 1.027 servicios clínicos.

Este reconocimiento representa un motivo de orgullo para Sanatorio Alemán y sus equipos, y un impulso para seguir avanzando en el desarrollo de una institución que, con más de 129 años de historia, mantiene su compromiso con la salud de las personas y el desarrollo de la Región del Biobío.