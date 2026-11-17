Cuando es necesario trasladar colaboradores de una región a otra, la falta de planificación puede desestabilizar el presupuesto para viajes de una empresa. Trabajar con una agencia especializada puede hacer la diferencia.

Una empresa de ingeniería puede tener a sus especialistas en una obra en Calama, en una revisión técnica en una central del Biobío y en una reunión de licitación en Santiago durante la misma semana. En minería, energía y construcción, esa dispersión es habitual y convierte los viajes empresariales en una pieza más de la planificación del proyecto, no en un trámite que se resuelve a última hora.

El problema aparece cuando cada desplazamiento se gestiona por separado, sin considerar en qué etapa está la obra ni qué cambios vienen. Ahí una agencia de viajes corporativos como Turavion aporta algo más que emitir pasajes, ya que puede coordinar vuelos, alojamiento e itinerarios según el momento del proyecto y acompañar los cambios cuando el plan se mueve.

Un proyecto en terreno no viaja igual en todas sus etapas

Las necesidades de traslado cambian a medida que avanza el proyecto, y cada fase trae su propio tipo de complicación:

• Movilización inicial: llegan cuadrillas completas en pocos días, con alojamiento cerca de las faenas que suelen tener una oferta hotelera limitada y vuelos regionales que se llenan rápido cuando varias empresas movilizan personal al mismo tiempo.

• Operación con turnos rotativos: sistemas como el 7×7 o el 14×14 generan viajes recurrentes de ida y vuelta, y un relevo adelantado o una extensión de turno obliga a mover pasajes y noches de hotel con poca anticipación.

• Visitas técnicas y auditorías: especialistas, inspectores o gerentes viajan por uno o dos días, con agendas ajustadas que no toleran una conexión perdida entre el vuelo y el traslado a terreno. En energía, una puesta en servicio puede depender de la llegada de un solo especialista.

• Desmovilización y cierre: la salida escalonada del personal exige reorganizar itinerarios y liberar reservas a tiempo para no pagar noches o tramos que nadie usará.

Por qué los cambios se concentran en la movilización y los turnos

Las dos primeras etapas concentran la mayor cantidad de modificaciones. Según el Estudio de Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena, realizado por CCM-Eleva, en esta área, tres de cada cuatro trabajadores se desempeñan en empresas proveedoras y contratistas, por lo que una misma faena recibe equipos de distintas empresas, con calendarios que se cruzan y se ajustan cada semana.

Turavion acompaña ese escenario con ejecutivos que siguen el calendario del cliente y gestionan reprogramaciones con aerolíneas y hoteles, según las condiciones de cada proveedor. Una práctica útil es definir antes de la movilización qué tarifa corresponde a cada fase: flexible para turnos y relevos, y de fecha cerrada para visitas con agenda confirmada.

Qué coordina una agencia de viajes corporativos a lo largo del proyecto

La agencia de viajes corporativos Turavion combina respaldo tecnológico con un equipo humano que conoce la operación del cliente, sigue de cerca el calendario de cada faena y responde cuando el itinerario cambia, ya sea en la movilización inicial, durante los turnos o en el cierre del proyecto.

• Planificación de vuelos, alojamiento y traslados terrestres por fase: con cupos hoteleros cotizados con anticipación en zonas de baja oferta y sujetos a confirmación de cada hotel.

• Gestión de cambios y reemisiones: cuando se modifica un turno, en coordinación con cada proveedor, revisa penalidades y plazos antes de confirmar la modificación.

• Soporte 24/7: ante contingencias como cancelaciones de vuelos o cierres de ruta, un ejecutivo que busca alternativas junto con la aerolínea.

• Apoyo para construir una política de viajes propia: para distinguir entre turnos, visitas técnicas y cierres, y ordenar el gasto por proyecto o centro de costo.

Viajes alineados con el ritmo de cada obra

Con más de 90 años de trayectoria y el respaldo de una red global, Turavion acompaña los viajes empresariales de compañías que operan en distintas regiones del país. Trabajar con una agencia de viajes corporativos que entiende cómo evoluciona un proyecto en terreno permite anticipar los cambios de cada etapa y contar con alguien que responda cuando el plan se mueve.