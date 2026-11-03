Daniel Daccarett y Leonardo Ljubetic preparan el lanzamiento de su nuevo libro “Rumbo Emprender. El Modelo EtM”

El libro completa una serie de tres publicaciones en tres años y recoge la historia de Emprende tu Mente, desde sus inicios como un asado entre amigos hasta convertirse en una plataforma de conexión empresarial en Latinoamérica.

Con prólogo del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el libro presenta las metodologías y aprendizajes que han dado forma al modelo EtM.

Daniel Daccarett y Leonardo Ljubetic están próximos a cumplir el compromiso que asumieron en 2024: publicar tres libros en tres años. La tercera entrega, Rumbo Emprender. El Modelo EtM, recoge la experiencia de Emprende tu Mente (EtM) y explica cómo una iniciativa nacida de un encuentro entre amigos llegó a convertirse en una plataforma que conecta emprendedores, grandes empresas e inversionistas.

La serie comenzó bajo el concepto del “Libro Infinito”, con la intención de compartir experiencias profesionales y personales con nuevas generaciones y quienes enfrentan el desafío de emprender. En sus publicaciones, los autores han abordado temas como la resiliencia, el propósito y los aprendizajes que dejan los aciertos y errores, desarrollando conceptos como “Las Cuatro Patas de la Silla”, “Las 4 P del Emprendimiento” y “La Mochila Vital”.

Con este tercer volumen, el foco pasa de las experiencias personales a las herramientas y metodologías que han permitido desarrollar el modelo de colaboración de EtM.

De un asado entre amigos a un modelo de colaboración empresarial

Emprende tu Mente nació como un asado entre amigos interesados en acercar a emprendedores y empresarios. Con el tiempo, la iniciativa fue sumando startups, grandes compañías, inversionistas, universidades y representantes del sector público, hasta convertirse en una plataforma de conexión para el emprendimiento y la innovación.

Esa experiencia es la base de Rumbo Emprender. El Modelo EtM, que cuenta con un prólogo del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y busca responder una pregunta: ¿cómo se construye un modelo de colaboración que ayude a desarrollar empresas de alto crecimiento?

El libro explica herramientas como la metodología de Business Building, el concepto del “patio común” y las once palancas de colaboración entre “pares improbables”, orientadas a generar vínculos entre actores que habitualmente no se relacionan. También aborda el Ciclo del Ecosistema EtM e incorpora casos y testimonios reales de emprendedores vinculados a la organización.

A partir de estas experiencias, los autores plantean cómo algunas de las prácticas desarrolladas por EtM pueden ser aplicadas por otras empresas e instituciones interesadas en impulsar nuevos negocios mediante la colaboración.

La saga Rumbo Emprender: tres libros en tres años

Rumbo Emprender. El Gran Viaje de la Vida (2024)

Aborda el emprendimiento desde las experiencias personales de los autores, incorporando temas como la familia, la resiliencia y los desafíos de vida. Incluye modelos y aprendizajes propios. Cuenta con prólogos de Roberto Angelini y Luis Enrique Yarur.

Rumbo Emprender. Dos Caminos. Mismo Destino (2025)

Explora cómo distintas trayectorias pueden compartir un mismo propósito. Utiliza a El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, como hilo conductor e incorpora testimonios de Rosario Navarro, José Miguel Benavente, Komal Dadlani y Edmundo Casas, entre otros. Su prólogo fue escrito por el cardenal Fernando Chomali.

Rumbo Emprender. El Modelo EtM (2026)

Presenta la experiencia de Emprende tu Mente y las herramientas que han permitido desarrollar su modelo de colaboración entre emprendedores, empresas e inversionistas. Cuenta con un prólogo del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Un modelo nacido en Chile

¿Qué sucede cuando una buena idea encuentra a las personas indicadas? Esa es una de las preguntas que plantea el nuevo libro.

A través de la experiencia de EtM, Daccarett y Ljubetic abordan las dificultades que enfrentan muchos emprendedores para acceder a redes, conocimientos y recursos, y muestran cómo la colaboración puede abrir oportunidades para desarrollar nuevos negocios.

Con esta tercera entrega, los autores completan el primer ciclo de su proyecto editorial, aunque mantienen la intención de seguir escribiendo mientras tengan experiencias que compartir. Su aspiración es que Rumbo Emprender se convierta en una serie de referencia para distintas generaciones, con libros accesibles que mantengan su vigencia en el tiempo, siguiendo el espíritu de El Principito.

Sobre Emprende tu Mente

Emprende Tu Mente es una corporación sin fines de lucro que conecta a emprendedores y startups con líderes del mundo corporativo, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de Chile y Latinoamérica. EtM tiene como objetivo conectar al ecosistema del emprendimiento e innovación con grandes empresas, empresarios, gerentes, mentores e inversionistas. La idea es lograr trabajar colaborativamente y en torno al bien común, para generar oportunidades, progreso y un desarrollo social y económico sostenible.

https://www.emprendetumente.org