¿Buscas destinos para viajar en familia estas vacaciones de verano?

Tu hijo menor no aguanta diez horas de vuelo, la adolescente se aburre a la segunda tarde de piscina y la abuela prefiere no caminar tanto. Por eso, elegir un lugar que deje a todos contentos suele ser la parte más difícil de planificar las vacaciones.

Es una discusión habitual. Según el Barómetro de Turismo de la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, entre enero y febrero de 2026 se registraron más de 840 mil salidas de residentes en Chile al extranjero por motivos turísticos.

¿Cómo acertar? El mejor destino no es el más popular. Es el que le acomoda al integrante con menos margen para adaptarse, sea el más chico o el mayor del grupo. Con ese criterio ordenamos esta selección.

¿Cómo elegir entre los mejores destinos para viajar en familia?

Parte por quien tiene más restricciones y arma el resto del plan desde ahí. Las horas de vuelo, el clima, el ritmo de las actividades, el presupuesto disponible y la cercanía de centros de salud pesan más que la fama del lugar. Un sitio de moda con escalas eternas agota a toda la familia.

¿Cuáles son los mejores destinos turísticos para ir con niños pequeños?

Son ideales los vuelos cortos, las playas de aguas tranquilas y los alojamientos cercanos. Canasvieiras, en la Isla de Florianópolis, cumple esas condiciones. Su bahía tiene poco oleaje y en enero el agua está tibia, aunque se llena de gente en plena temporada alta.

Punta del Este, en Uruguay, es otra alternativa. Playa Mansa hace honor a su nombre con un mar calmo, ideal para jugar en la orilla. Su temporada alta coincide con las vacaciones de verano en Chile, así que conviene reservar antes.

¿Qué destinos de verano entusiasman a los adolescentes?

A esa edad el descanso aburre y la aventura convence. Bariloche, en la Patagonia argentina, cambia el esquí por kayak, rafting y senderos entre diciembre y marzo. Se llega por tierra desde el sur de Chile o en avión directo desde Santiago.

Con más presupuesto, Costa Rica vive su temporada menos lluviosa entre diciembre y abril, buena ventana para hacer canopy, surfear o recorrer parques nacionales. ¿Un consejo? Deja que ellos elijan una actividad.

¿Dónde viajar con adultos mayores sin exigirles de más?

Con abuelos en el grupo, los mejores destinos para viajar en familia son los de ritmo pausado, terreno plano y buena oferta de salud. Colonia del Sacramento, en Uruguay, se recorre a pie en una tarde y su barrio histórico, Patrimonio de la Humanidad, invita a caminar lento frente al río.

Lima también es una buena carta. El verano es su época más soleada, está a nivel del mar y su gastronomía se disfruta sin apuro. Los lugares de gran altura conviene dejarlos para otro viaje, porque exigen una aclimatación que no todos toleran.

¿Qué tener en cuenta antes de viajar al extranjero con tu familia?

Un buen destino no evita una otitis después de la piscina, una maleta que no llega, una caída en plena excursión o una intoxicación alimentaria, frecuente entre quienes viajan a Brasil en la temporada de más calor. Fuera de Chile, los gastos médicos para un turista suelen ser muy altos y la atención puede tardar.

Por eso conviene revisar qué cubre un seguro de viaje. El de Southbridge, por ejemplo, entrega:

Asistencia 24 horas: apoyo durante todo el viaje ante cualquier emergencia o imprevisto.

Cobertura médica: atención por accidente o enfermedad, además de urgencias odontológicas.

Acompañamiento de menores y mayores: apoyo especial cuando viajan niños o adultos mayores sin el resto de la familia.

Equipaje: cobertura por pérdida y por demora de más de 8 horas.

Y si alguien se enferma en el extranjero, lo primero es llamar a la Central de Asistencia.

Disfruta el destino elegido sin imprevistos

Ya tienes una guía con los mejores destinos para viajar en familia según quién te acompaña. Elegir bien el lugar es la mitad del plan. La otra mitad es viajar con respaldo.

Cotiza el Seguro de Viaje de Southbridge y disfruta el destino que elegiste con asistencia ante cualquier imprevisto. Además, visita nuestro blog para encontrar más consejos sobre documentos, equipaje y salud antes de tu próxima salida.