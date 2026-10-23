UM Chile se suma a Stand Against Bland Day para impulsar ideas que diferencien a las marcas

La jornada global invita a los equipos de la agencia a cuestionar las fórmulas habituales y explorar cómo el talento, los datos y la tecnología pueden abrir nuevas oportunidades para sus clientes.

UM Chile se sumó a Stand Against Bland Day, una jornada global de la agencia dedicada a compartir aprendizajes, encontrar inspiración y explorar nuevas formas de abordar los desafíos de las marcas. La iniciativa busca llevar esa reflexión al trabajo cotidiano de los equipos y a las estrategias que desarrollan junto a sus clientes.

El encuentro recoge la filosofía Stand Against Bland, una invitación a desafiar lo convencional y evitar que las marcas terminen comunicándose de la misma manera. Su punto de partida es simple: diferenciarse exige comprender qué hace única a una marca y cómo esa identidad puede expresarse en la relación con sus audiencias.

Para UM, este desafío cobra especial relevancia ante el avance de la inteligencia artificial. A medida que las herramientas permiten producir y ejecutar con mayor rapidez, el criterio de los equipos resulta decisivo para formular mejores preguntas, interpretar el contexto y desarrollar ideas que tengan sentido para cada cliente.

“Stand Against Bland nos invita a cuestionar las respuestas de siempre. Queremos que nuestros equipos tengan el espacio y las herramientas para explorar otras posibilidades y proponer ideas que reflejen lo que hace única a cada marca. La tecnología amplía nuestras capacidades; el valor está en cómo las usamos para resolver los desafíos de nuestros clientes”, señala Santiago Garcés, gerente general de UM Chile.

En ese trabajo, Omni, la plataforma de inteligencia de marketing de Omnicom, aporta datos y capacidades tecnológicas que apoyan el análisis y la planificación. Sus herramientas de inteligencia artificial permiten simplificar tareas y agilizar procesos, dando a los equipos más espacio para profundizar en la estrategia y el desarrollo de ideas.

La propuesta conecta estas capacidades con el conocimiento de las personas y del mercado local. Comprender los hábitos, las motivaciones y el contexto cultural de las audiencias es fundamental para transformar la información en decisiones que ayuden a las marcas a construir una presencia relevante y reconocible.

Con su participación en Stand Against Bland Day, UM Chile busca trasladar esta filosofía a la práctica diaria: cuestionar las soluciones habituales, aprovechar mejor la tecnología y desarrollar estrategias de medios que expresen la identidad de cada marca y contribuyan a su crecimiento.

Acerca de UM

UM es una agencia global de medios que forma parte de Omnicom Media y opera en más de 100 mercados. Combina datos, tecnología y creatividad para ayudar a las marcas a identificar oportunidades de crecimiento. Su filosofía Stand Against Bland promueve el pensamiento crítico y la diversidad de perspectivas como base para desarrollar estrategias que permitan a sus clientes diferenciarse.