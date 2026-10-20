Inversión, empleo, talento e inteligencia artificial: ICARE revela programa y speakers de ENADE 2026

El Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) dio a conocer el programa completo y los speakers de la XLVIII edición del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE), que se realizará el miércoles 28 de octubre de 2026, entre las 08:00 y las 14:00 horas, en el centro de eventos Metropolitan Santiago bajo el lema en latín “Tempus Invertendi”, que en español significa “Tiempo de Invertir”.

Esta nueva edición de ENADE es una invitación a invertir en Chile “hacia adentro”, es decir, en sus personas, en el conocimiento y en el futuro del país. Este encuentro empresarial se ha consolidado a lo largo de casi cinco décadas como el mayor encuentro de autoridades y líderes empresariales de Chile, y constituye un espacio estratégico para el diálogo entre el mundo público y privado. La edición 2026 reunirá a empresarios, autoridades de gobierno, representantes de la sociedad civil y la academia en torno a las acciones necesarias para avanzar hacia un crecimiento económico robusto y sostenible, que se traduzca en más y mejores oportunidades laborales para las familias chilenas.

El programa comenzará con Renzo Corona, presidente de ICARE, quien encabezará por primera vez ENADE desde que asumió el cargo el 1 de julio, y hará un llamado a recuperar la confianza en el país, volver a mirar el largo plazo y atreverse nuevamente a invertir, movilizando proyectos, empleo, talento y nuevas capacidades para Chile. Luego, Susana Jiménez, presidenta de la CPC, entregará la mirada gremial sobre los principales desafíos y oportunidades del mundo empresarial.

A continuación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentará las reformas, iniciativas y condiciones para invertir en el país. Luego, el director del SEDE-UAI, Juan Carlos Jobet, expondrá el “Estudio Zero: El potencial de Chile en el siglo XXI”, una revisión de la evidencia y del desafío de desencadenar el máximo potencial del país, convirtiendo las transformaciones globales en oportunidades de progreso.

Otro de los ejes será “Invertir en las personas”, en donde el economista Sergio Urzúa analizará qué está pasando con el empleo en Chile y los desafíos que tenemos para ampliar las oportunidades laborales. Mientras que Barbarita Lara, ingeniera, inventora, fundadora y CEO de EMERCOM, hablará de talento y cómo descubrirlo, desarrollarlo y evitar que Chile siga dejando capacidades fuera.

Tras el coffee break, el bloque “Invertir en conocimiento” contará con la destacada participación de Rosa Devés, ex rectora de la Universidad de Chile, y Lucas Palacios, rector de INACAP, quienes conversarán sobre la formación de personas y las capacidades que Chile necesita desarrollar frente a las nuevas tecnologías y un escenario global cada vez más complejo. Luego, Felipe Millon, Head of Government de OpenAI, expondrá por primera vez en Chile sobre las Oportunidades de la IA y su potencial para impulsar el desarrollo del país, como experto en adopción de inteligencia artificial generativa en el sector público a nivel global.

El encuentro concluirá con “Invertir en el futuro”. En los inicios de un nuevo ciclo político, el Presidente de la República, José Antonio Kast, se presentará por primera vez en ENADE, donde se espera que comparta su visión sobre las prioridades, desafíos y oportunidades que marcarán el desarrollo de Chile en los próximos años, y realizará el cierre del encuentro.