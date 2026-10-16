Abastible refuerza su compromiso con el emprendimiento a través de diversas iniciativas en la Semana de la Pyme

La compañía participó en distintas actividades orientadas a generar nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, destacando su rol en el Pacto Pyme y el impulso de alianzas público-privadas para fortalecer el emprendimiento.

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico de Chile. Representan más del 98% de las empresas del país y generan dos de cada tres empleos. Sin embargo, su crecimiento también implica enfrentar desafíos relacionados con la productividad, la incorporación de nuevas tecnologías, el acceso a herramientas de gestión y la generación de redes de colaboración.

Consciente de esta realidad, Abastible participó activamente en la Semana de la Pyme 2026, impulsando iniciativas orientadas a visibilizar el aporte de los emprendedores y, especialmente, a generar nuevas oportunidades para fortalecer sus negocios, en línea con su Propósito corporativo de Potenciar el Espíritu Emprendedor.

Uno de los principales hitos fue la firma de un convenio entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y Pacto Pyme, iniciativa conformada por Abastible y Desafío Latam, que busca masificar el acceso a herramientas de inteligencia artificial y transformación digital para las pequeñas y medianas empresas del país.

El encuentro, realizado en el Hub Metropolitano, reunió a representantes del sector público y privado, con la participación de empresas como Google y Amazon, además del programa Hazlo con IA. La alianza contempla que 150 mil pymes accedan durante 2027 a programas de formación en inteligencia artificial y tecnologías digitales, mediante cursos especializados, capacitaciones virtuales y clases presenciales.

Estas instancias buscan entregar herramientas prácticas para optimizar procesos, mejorar la gestión de los negocios, atraer nuevos clientes y fortalecer su competitividad.

“Buscamos que las pymes chilenas tengan acceso a formación en inteligencia artificial y herramientas digitales, desde la alfabetización práctica hasta aplicaciones avanzadas de gestión, finanzas y aceleración comercial. Instamos a los emprendedores a adoptar la tecnología y convertir esta jornada en un punto de inflexión para sus negocios. Cuando entregamos herramientas de futuro a quienes trabajan con libertad y esfuerzo, estamos asegurando la prosperidad de toda nuestra patria”, señaló el biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas.

“Nos enorgullece ser parte de este hito, que demuestra el valor de la colaboración entre el sector público, privado y distintas instituciones. Creemos que, cuando unimos nuestras capacidades y experiencias en torno a un objetivo común, podemos generar oportunidades concretas para que más pymes crezcan, fortalezcan su productividad y sigan aportando al desarrollo de Chile. Queremos que este compromiso trascienda la Semana de la Pyme y se mantenga vigente durante todo el año, porque impulsar a las pequeñas y medianas empresas es también contribuir al desarrollo del país”, señaló Paula Jervis, gerenta corporativa Legal, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Abastible.

Como parte de las actividades de la Semana de la Pyme, Abastible también impulsó, junto al Ministerio de Economía y Metro de Santiago, una intervención simbólica en la estación La Moneda, que por una jornada cambió su nombre a “Semana de la Pyme”, con el objetivo de visibilizar el aporte de las pequeñas y medianas empresas al desarrollo del país.

La actividad contó con la participación del biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; el presidente de Metro de Santiago, Patricio Rey; y la gerenta corporativa Legal, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Abastible, Paula Jervis.

La elección de Metro La Moneda como escenario de esta celebración buscó acercar el reconocimiento a las pymes a un espacio que conecta diariamente a miles de personas con sus trabajos, estudios y familias. Durante la actividad, también se anunció la venta de una edición especial de tarjetas bip! con tres diseños de “Condorito Emprendedor”, uno de los personajes más reconocidos de la cultura popular chilena. Estas estarán disponibles en las estaciones Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar, Plaza de Maipú, Plaza de Puente Alto, Vespucio Norte, Bellavista de La Florida, La Cisterna, Santa Ana y La Moneda.

Más allá de las actividades realizadas durante la Semana de la Pyme, estas iniciativas reflejan una línea de trabajo que Abastible ha impulsado de manera sostenida desde 2022, cuando definió su Propósito corporativo de Potenciar el Espíritu Emprendedor.

A través de alianzas público-privadas y la colaboración con distintos actores, iniciativas como el Pago a 7 Días a las pequeñas y medianas empresas con las que trabaja y el Fondo Pyme², entre otras, Abastible busca ampliar el alcance de sus programas y acercar soluciones que respondan a las necesidades reales de estos negocios, consolidando un compromiso que trasciende esta celebración y se mantiene vigente durante todo el año.