Consorcio anuncia ofertas especiales en seguros, cuentas bancarias, créditos hipotecarios y ahorro para este CyberMonday

La compañía participará en el Cyber con descuentos en seguros de auto, hogar y salud, además de beneficios en cuentas bancarias, créditos hipotecarios y depósitos a plazo, reafirmando su compromiso de acercar soluciones financieras y de protección a las personas.

Entre el 5 y el 7 de octubre se realizará una nueva edición de CyberMonday, uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país, que cada año mueve en promedio 450 millones de dólares y reúne una amplia oferta de productos y servicios con beneficios exclusivos. En este contexto, Consorcio anunció su participación con promociones especiales en seguros, productos bancarios y financiamiento para la vivienda.

“En esta nueva edición de CyberMonday queremos acercar oportunidades que permitan a las personas ahorrar, protegerse e impulsar sus proyectos con el respaldo de nuestra compañía. Con la oferta que tenemos disponible para el evento queremos generar un impacto real en las decisiones financieras de nuestros clientes”, señaló la subgerente de e-commerce de Consorcio, Antonia Figari.

Así, durante los tres días del evento, Consorcio ofrecerá descuentos exclusivos en sus principales seguros. El Seguro de Auto contará con un 25% de descuento en todas las cuotas, mientras que el Seguro de Hogar tendrá una rebaja de 30%. En salud, el Seguro Oncológico IRAM ofrecerá un 30% de descuento en las tres primeras cuotas del primer año y el Seguro Ambulatorio Libre Elección tendrá de un 40% de descuento en las dos primeras cuotas.

En el rubro bancario, quienes abran la cuenta remunerada Cuenta Más de forma online durante el período de CyberMonday podrán acceder a costo de mantención $0 de manera permanente. Esta cuenta genera intereses todos los meses a través de los saldos disponibles y ofrece una disponibilidad inmediata de los fondos, facilitando una gestión simple y digital de los ahorros.

Por su parte, quienes contraten una Cuenta Simple podrán acceder a una devolución de hasta $5.000 en su primera compra en supermercados pagando con su tarjeta de débito. El beneficio aplicará para compras iguales o superiores a $5.000 realizadas hasta el 31 de octubre de 2026 y la devolución se abonará en la cuenta durante el mes siguiente o subsiguiente a la compra.

En cuanto a los créditos hipotecarios, Banco Consorcio contará con promociones especiales que incluirán hasta $430.000 de descuento en algunos gastos operacionales además de descuentos de hasta 10% en unidades y proyectos inmobiliarios seleccionados.

Para quienes buscan incrementar sus ahorros, Banco Consorcio también ofrecerá una tasa referencial especial en Depósitos a Plazo Online durante CyberMonday, acercando una oportunidad exclusiva para invertir de manera simple y 100% digital.

Con esta participación en CyberMonday, Consorcio busca acercar soluciones que ayuden a las personas a proteger lo que más valoran, fortalecer sus ahorros y avanzar en sus proyectos con beneficios concretos. Todas las condiciones y detalles de estas promociones estarán disponibles en Consorcio.cl.