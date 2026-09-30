¿Vale la pena tener un horno eléctrico si ya tienes cocina con horno?
Tener una cocina con horno y, además, comprar un horno eléctrico puede parecer una de esas decisiones difíciles de justificar. Después de todo, ambos sirven para hornear. ¿Para qué ocupar espacio con dos aparatos que, al menos en teoría, hacen lo mismo?
La respuesta depende bastante de cómo se cocina en casa. Un horno eléctrico pequeño no necesariamente reemplaza al horno de la cocina, sino que puede cumplir un papel distinto, especialmente cuando se preparan porciones pequeñas, se cocina para pocas personas o simplemente no vale la pena encender un horno grande.
Para el día a día, la cocina sigue haciendo gran parte del trabajo
Una cocina a gas reúne en un mismo equipo los quemadores y un horno de mayor tamaño, por lo que sigue siendo una solución bastante completa para cocinar diariamente.
Actualmente existen modelos de cuatro quemadores con hornos que rondan desde poco más de 50 hasta alrededor de 70 litros de capacidad, dependiendo del equipo. Esa combinación permite preparar una olla en un quemador, usar una sartén en otro y mantener algo horneándose al mismo tiempo.
Además, cocinar con llama tiene una ventaja bastante evidente: es fácil ver y modificar inmediatamente la intensidad del calor cuando se está trabajando con ollas o sartenes.
El horno de una cocina completa también tiene sentido cuando se necesitan fuentes grandes o varias porciones de una misma preparación. Una lasaña familiar, un pollo entero o una bandeja grande de verduras probablemente aprovecharán mejor ese espacio.
Entonces, ¿para qué sirve tener además un horno eléctrico?
La utilidad aparece principalmente cuando no queremos utilizar toda esa capacidad.
Entre los hornos eléctricos disponibles actualmente hay alternativas que van desde aproximadamente 25 litros hasta equipos que alcanzan los 100 litros. Esto permite escoger algo muy distinto según la cantidad de personas y el espacio disponible en la cocina.
Un modelo de 25 o 35 litros puede tener bastante sentido para una o dos personas que quieren calentar una porción de pizza, gratinar verduras, preparar pescado o hacer unas pocas galletas.
También permite utilizar los quemadores de la cocina para una preparación mientras el horno eléctrico se ocupa de otra. No es tanto tener dos veces el mismo electrodoméstico como disponer de dos espacios de cocción independientes.
El tamaño cambia bastante la experiencia
Un error fácil de cometer es pensar solamente en la potencia y olvidarse de la capacidad.
Un horno como el Sindelen HE-255NG, por ejemplo, tiene 25 litros y 1.200 watts, mientras que el Thomas TH-38N aumenta a 38 litros y 1.600 watts. En el otro extremo existen alternativas como el Ursus Trotter UT-BACKOFEN PRO-I, que llega a 100 litros y 2.700 watts.
Eso cambia completamente el tipo de uso. Un horno compacto puede complementar muy bien una cocina tradicional, mientras uno de gran capacidad empieza a competir directamente con el horno principal.
Por eso, antes de comprar conviene pensar menos en cuál tiene más funciones y más en qué preparaciones se hacen realmente durante una semana normal.
También hay que considerar el espacio disponible
Un horno eléctrico necesita una superficie estable y suficiente ventilación alrededor del equipo, por lo que en una cocina pequeña agregar otro electrodoméstico puede terminar siendo contraproducente.
Si la cubierta ya está ocupada por hervidor, cafetera, microondas y otros aparatos, quizás el problema no sea encontrar otro electrodoméstico, sino recuperar algo de espacio.
En cambio, si existe una ubicación adecuada y se cocinan frecuentemente porciones pequeñas, tener un segundo horno puede evitar utilizar uno mucho más grande para preparaciones sencillas.
Cyber Monday puede ser un buen momento para comparar
La decisión puede aparecer nuevamente durante el Cyber Monday 2026, que se realizará entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre.
En esas fechas es fácil terminar comparando solamente porcentajes de descuento, pero en electrodomésticos conviene revisar primero capacidad, potencia, dimensiones y funciones. Un horno económico deja de ser una buena compra si ocupa demasiado espacio o resulta demasiado pequeño para lo que normalmente se cocina.
Algo similar ocurre con las cocinas. Cantidad de quemadores, capacidad del horno, tipo de gas y dimensiones deberían revisarse antes del precio final.
Al final, tener una cocina con horno y un horno eléctrico puede ser perfectamente razonable, pero solamente cuando cada uno resuelve una necesidad distinta. Si ambos terminarán preparando exactamente lo mismo, probablemente uno de los dos pasará bastante tiempo ocupando espacio y acumulando polvo.