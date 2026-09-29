Moda y emprendimiento: Ágatha Ruiz de la Prada llega a Chile como invitada de lujo al EtMday 2026

La diseñadora y empresaria española será una de las principales expositoras del EtMday 2026, el encuentro de innovación, emprendimiento e inversión más grande de Latinoamérica.

La moda también tendrá un lugar entre las historias de emprendimiento del EtMday 2026: Ágatha Ruiz de la Prada llegará a Chile como main speaker del evento, que se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura. Su visita está enmarcada en una de las novedades de esta edición, al ser España el país invitado de honor, con una participación orientada a acercar a emprendedores y empresas de ambos países.

Reconocida por el uso del color y símbolos como el corazón y las estrellas, Ágatha presentó su primera colección en Madrid en 1981. Con los años llevó su estilo a perfumes, accesorios, muebles y objetos de decoración. Hoy su marca está presente en más de 140 países, y en el EtMday compartirá su experiencia como diseñadora y emprendedora al frente de un proyecto que ha crecido durante más de cuatro décadas.

Su visita será parte de una presencia española más amplia. El país contará con un pabellón propio, donde estarán presentes startups, empresas y emprendedores del país ibérico, junto con actividades culturales y gastronómicas. También habrá espacios para que emprendedores, empresas e instituciones de Chile y España se conozcan y exploren posibilidades de colaboración.

“Estamos muy contentos de recibir a Ágatha en el EtMday 2026. Todos la conocemos por sus diseños, pero detrás de eso hay una emprendedora que tomó una idea muy propia, construyó una marca y la llevó a distintos lugares del mundo. Conocer ese camino puede inspirar a quienes hoy están partiendo con sus proyectos. Su visita coincide con la participación de España como país invitado de honor, lo que hace aún más especial esta edición”, señaló Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente.

Más formas de encontrarse en el EtMday

Tras reunir a 56 mil asistentes y generar más de 110 mil conexiones en 2025, Emprende tu Mente prepara una edición de mayor escala. Para este año se proyecta recibir a más de 60 mil personas, contar con 400 speakers y representantes de 30 países, reunir a más de mil startups y emprendimientos, y facilitar más de 7 mil reuniones individuales entre emprendedores, empresas e inversionistas.

Otra de las novedades será la distribución del encuentro en seis zonas temáticas: Morada, Roja, Verde, Rosada, Amarilla y Celeste. Allí se desarrollarán mentorías individuales, ruedas de contactos, espacios de trabajo, paneles y entrevistas. También habrá lugares dedicados al ecosistema nacional y regional, junto con Impactaland, el hub de inversiones del EtMday.

Las presentaciones de emprendimientos sumarán nuevos formatos: a los ya conocidos Elevator Pitch, Tesla Pitch y Electric Car Pitch se incorporarán Wheel Pitch, Classic Car Pitch y Balloon Pitch, ampliando las oportunidades para que quienes tienen un proyecto puedan darlo a conocer y conversar con potenciales aliados.

Junto a Ágatha Ruiz de la Prada, los primeros invitados internacionales confirmados incluyen a Freddy Vega, cofundador de Platzi; Alejandro Vázquez, cofundador de Tiendanube; Pablo Brener, fundador de Punta Tech; y Chema Serrano, socio y director de Startup México. Sus experiencias serán parte de una programación que reunirá distintas miradas sobre emprendimiento, innovación y crecimiento de negocios.

¿Cómo acceder al EtMday 2026?

El EtMday 2026 se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura y buscará reunir a emprendedores, startups, grandes empresas, inversionistas, academia, sector público y distintos actores del ecosistema de innovación. Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse en el siguiente enlace: Entradas EtMday 2026.

Sobre Emprende tu Mente

Emprende Tu Mente es una corporación sin fines de lucro que conecta a emprendedores y startups con líderes del mundo corporativo, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de Chile y Latinoamérica. EtM tiene como objetivo conectar al ecosistema del emprendimiento e innovación con grandes empresas, empresarios, gerentes, mentores e inversionistas. La idea es lograr trabajar colaborativamente y en torno al bien común, para generar oportunidades, progreso y un desarrollo social y económico sostenible. https://www.emprendetumente.org