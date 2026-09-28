Seguridad, personas y los desafíos de una industria de alto riesgo

La industria energética en Chile atraviesa un proceso de transformación que no solo implica nuevos proyectos e infraestructura, sino también cambios en la manera de trabajar, liderar y construir espacios más diversos y seguros.

Sobre estos desafíos conversó Daniel Silva en un nuevo capítulo de “Conversaciones que inspiran, un podcast de energía y futuro”, junto a Liliana Osorio, jefa de Seguridad y Salud en el Trabajo de ISA Energía en Chile.

Durante la conversación, Osorio abordó el crecimiento de la participación femenina en una industria históricamente masculinizada y las brechas que todavía existen, especialmente en cargos técnicos y operativos.

La ejecutiva destacó que actualmente existen nuevas oportunidades para que las mujeres puedan desarrollarse en áreas como construcción de infraestructura, operación, proyectos, logística, prevención de riesgos y liderazgo, entre otras.

También relevó la importancia de seguir derribando mitos en torno a estas profesiones y acercar el mundo de la energía a las nuevas generaciones, especialmente desde universidades y espacios de formación.

Otro de los temas centrales fue la seguridad y salud en el trabajo. Osorio explicó la experiencia de “Te Queremos Escuchar”, iniciativa que nació con el objetivo de conocer directamente la mirada de quienes trabajan en terreno e identificar oportunidades de mejora a partir de sus propias experiencias.

Esta escucha activa permitió introducir cambios en procedimientos y reforzar el compromiso de los equipos con la prevención, promoviendo además una cultura en la que cualquier trabajador puede reportar condiciones de riesgo y participar activamente en la construcción de espacios laborales más seguros.

Una conversación sobre inclusión, liderazgo, seguridad y las oportunidades laborales que abre la transición energética, en un nuevo episodio de “Conversaciones que inspiran, un podcast de energía y futuro”, presentado por ISA Energía junto a Radio Infinita.