Abastible fortalece su apoyo al emprendimiento femenino a través de alianzas que acompañan distintas etapas de su desarrollo

En línea con su propósito de Potenciar el Espíritu Emprendedor, la compañía participa en iniciativas junto a Mujer Impacta, ONU Mujeres y Comunidad Mujeres Emprendedoras, que buscan generar nuevas oportunidades, redes y espacios de vinculación para mujeres que lideran sus propios proyectos.

Emprender implica transformar una idea en un proyecto, hacerlo crecer y encontrar las oportunidades necesarias para proyectarlo en el tiempo. En ese camino, las redes, el acceso a nuevos espacios y la vinculación con otros actores pueden ser determinantes, especialmente para las mujeres que deciden desarrollar sus propios negocios.

En línea con su propósito de Potenciar el Espíritu Emprendedor, Abastible desarrolla distintas iniciativas orientadas a apoyar a emprendedores y pymes. Dentro de este trabajo, el impulso al emprendimiento femenino ocupa un espacio relevante, a través de alianzas que buscan fortalecer las capacidades, redes y oportunidades de mujeres que lideran sus propios proyectos.

Durante 2026, este compromiso se ha materializado a través de iniciativas junto a Mujer Impacta, ONU Mujeres y Comunidad Mujeres Emprendedoras, que permiten acompañar a emprendedoras en distintos momentos de su desarrollo: desde el fortalecimiento y visibilización de sus proyectos hasta la generación de nuevas redes y la posibilidad de vincularse con cadenas de suministro de grandes empresas.

“Las grandes empresas tenemos la oportunidad de generar vínculos y abrir espacios que contribuyan al crecimiento de quienes emprenden. En el caso de las mujeres, buscamos hacerlo a través de alianzas concretas que respondan a distintas etapas y necesidades, desde fortalecer sus redes y capacidades hasta acercarlas a nuevas oportunidades para sus negocios. Es una forma de llevar nuestro propósito que es “Potenciar el Espíritu Emprendedor” a la acción y contribuir a que más mujeres puedan desarrollar y proyectar sus emprendimientos”, señala Paula Jervis, Gerenta Corporativa Legal, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Abastible.

Una de estas alianzas es con Mujer Impacta, fundación que desde 2013 reconoce e impulsa el emprendimiento social femenino en Chile. La organización ha premiado a más de 100 mujeres y articula una red de más de 200 emprendedoras que lideran iniciativas de impacto en ámbitos como educación, medioambiente, salud y personas mayores, entre otros. En marzo de este año, Abastible firmó una alianza estratégica con la Fundación como aliado y auspiciador del Premio Mujer Impacta 2026, participando, además, por segundo año consecutivo, como parte del jurado.

A este trabajo se suma Activa Empresarias, programa de aceleración impulsado por ONU Mujeres junto a Corfo y ProChile, y ejecutado por Emprediem, que busca incorporar empresas lideradas por mujeres a las cadenas de abastecimiento y suministro de grandes

compañías. En su edición participaron 155 empresarias y 100 proveedoras recibieron certificación.

Abastible participó como empresa compradora en mesas técnicas y rondas de negocios, generando espacios de vinculación y dialogando sobre buenas prácticas para incorporar el enfoque de género en los procesos de abastecimiento y contratación. De esta manera, el apoyo al emprendimiento femenino también se conecta con una dimensión concreta del negocio: abrir espacios para que empresas lideradas por mujeres puedan acercarse a nuevas cadenas de suministro.

Además, fue auspiciador del Premio Mujer Atómica, impulsado por Comunidad Mujeres Emprendedoras (MEM), red que articula y capacita a emprendedoras y empresarias de todo Chile. El reconocimiento distingue a mujeres emprendedoras a nivel nacional, regional y comunal, visibilizando su esfuerzo y el impacto económico y social de sus proyectos. Las ganadoras acceden, entre otros beneficios, a una mentoría individual y a la red de MEM.

Abastible también fue jurado y parte del Premio Mujer Sustentable, iniciativa que visibiliza el aporte de mujeres en las empresas, el emprendimiento y el desarrollo sostenible, reforzando el compromiso de la compañía con el impulso al talento y liderazgo femenino en distintos ámbitos. Desde una emprendedora que busca fortalecer y visibilizar su proyecto hasta una empresaria que aspira a integrarse a nuevas cadenas de suministro, cada etapa requiere oportunidades distintas para seguir avanzando. La articulación con organizaciones especializadas permite ampliar esas posibilidades y contribuir a que más mujeres encuentren redes, herramientas y espacios para llevar sus negocios un paso más allá.

Porque Potenciar el Espíritu Emprendedor también significa abrir caminos para que más mujeres puedan transformar una idea en un proyecto, un proyecto en una empresa y esa empresa en nuevas oportunidades para ellas y para otros. Ese es el impacto que Abastible busca multiplicar a través de estas alianzas.