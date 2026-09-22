Comprar celular al contado, con plan o en cuotas: qué conviene más según tu presupuesto

Elegir el celular es solo la mitad de la decisión. La otra mitad, la que muchas veces se resuelve apurados en la caja de la tienda, es si pagarlo al contado, en cuotas o dentro de un plan con el equipo incluido. Cada opción cambia el costo final y hay que entenderla antes de sacar la tarjeta.

Cambiar de celular es una de las compras tecnológicas más frecuentes en los hogares chilenos, pero también una de las que más se resuelve sin comparar bien las alternativas de pago. El precio en vitrina no siempre es el precio real, pues este depende de si se paga de una vez, se fracciona en cuotas o se integra a un plan mensual con la compañía.

Antes de decidir, hay que revisar el costo total del equipo al final del período de pago, el compromiso mensual que se está dispuesto a asumir y qué pasa si en algún momento se quiere cambiar de compañía o de plan.

Pagar al contado

Comprar el celular al contado significa pagar el valor completo en el momento de la compra, sin intereses ni cargos adicionales. Es, en términos generales, la forma más económica de adquirir un equipo, ya que se evita cualquier costo de financiamiento.

El problema es que no todas las personas cuentan con el monto completo disponible en un solo pago, sobre todo cuando se trata de equipos de gama alta. Para quienes sí pueden hacerlo, esta modalidad es conveniente si se planea usar el celular por varios años, amortizando mejor la inversión inicial; se prioriza no depender de la renovación de un plan o de un contrato con la compañía, o se quiere evitar cualquier interés asociado al financiamiento.

Comprar con plan

La segunda alternativa es adquirir el celular dentro de un plan de la compañía, donde el valor del equipo se integra a la cuenta mensual junto con los datos, minutos y otros servicios. Esta modalidad es común para renovar a modelos de alta gama porque reduce el desembolso inicial al distribuir el costo del equipo durante la duración del plan.

Es importante mirar bien las diferencias entre modelos antes de comprar, por ejemplo, dentro del catálogo de Entel, el iPhone 17 Pro se integra en planes de mayor valor mensual, pensados para quienes buscan el equipo más completo de la gama y están dispuestos a mantener ese compromiso por más tiempo. En cambio, con el iPhone 17e se puede tener un iPhone reciente dentro de planes más accesibles, sin que la cuota mensual se dispare.

El punto positivo de esta modalidad es que el equipo llega asociado a un servicio de datos móviles que de todas formas se va a pagar. Pero, el riesgo implicado es que se asume un contrato por un período determinado, generalmente entre 12 y 24 meses, y cambiarse de compañía antes de ese plazo puede implicar costos adicionales.

Pagar en cuotas

Comprar en cuotas permite dividir el pago en varios meses, ya sea a través de la tarjeta de crédito propia o de financiamiento directo de la tienda. La ventaja es que se accede al equipo de inmediato sin desembolsar el monto completo, algo útil para equipos de gama alta.

Sin embargo, esta comodidad tiene un costo que se debe revisar antes de firmar:

Cuotas sin interés: suelen ofrecerse en períodos de descuentos o liquidaciones, y son la opción más conveniente cuando están disponibles.

suelen ofrecerse en períodos de descuentos o liquidaciones, y son la opción más conveniente cuando están disponibles. Cuotas con interés: alargan el pago, pero el costo final del celular termina siendo más alto que el precio original.

alargan el pago, pero el costo final del celular termina siendo más alto que el precio original. Compromiso con la tarjeta: cada cuota reduce el cupo disponible en la tarjeta de crédito, lo que puede afectar otras compras o gastos durante ese periodo.

La recomendación general es cuotas sin interés, sí; cuotas con interés, solo si no queda otra alternativa y el plazo es razonable respecto al uso que se le dará al equipo.

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Si tienes el monto disponible y quieres el menor costo total, lo mejor es pagar al contado.

Si prefieres mantener el gasto mensual bajo y no pagar un monto alto de una sola vez, un plan con el equipo incluido resuelve tu problema, eso sí, siempre revisando el valor final del contrato.

Si necesitas el equipo ahora, pero lo puedes pagar en pocos meses sin interés, las cuotas sin interés son la alternativa.

Antes de comprar el celular de una u otra forma, es recomendable sumar el costo total de cada alternativa, incluyendo intereses o el valor acumulado del plan durante todo el contrato, y compararlo con el precio de lista del equipo. Esa comparación, más que la cuota mensual que aparece en la publicidad, es la que muestra cuánto se está pagando por el nuevo equipo.