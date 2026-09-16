¿Cómo resolver los imprevistos que pueden surgir al viajar al extranjero?

Un vuelo que se atrasa, una maleta que no llega al destino o una urgencia médica lejos son algunos imprevistos que viven cientos de personas al viajar al extranjero, y reconocerlos con anticipación es la mejor forma de enfrentarlos sin que arruinen el itinerario.

Ante estas situaciones, es importante saber qué hacer en las primeras horas y qué documentación conservar para gestionar un reclamo o solicitar un reembolso. A continuación, te explicamos cómo actuar ante una serie de imprevistos y de qué forma responde el Seguro de Viaje de Southbridge ante cada uno.

Como advierte Joanna Knoeppchen, directora de Líneas Personales de Southbridge: “El error más frecuente es intentar resolver el imprevisto por cuenta propia y contactar al seguro después. Informar oportunamente y conservar los respaldos, como comprobantes, reportes de la aerolínea, tarjeta de embarque o número de póliza, permite activar correctamente la cobertura y agilizar la respuesta”.

Cancelación de vuelo o atraso

Según los datos del SERNAC, los reclamos por incumplimiento de itinerarios en el transporte aéreo superaron los 33.000 casos durante 2024, un alza de más del 20% respecto al año anterior.

Si te preguntas qué hacer si se retrasa tu vuelo, lo primero es solicitar por escrito a la aerolínea el motivo del retraso o la cancelación. Mientras esperas el próximo vuelo, conserva:

La tarjeta de embarque del vuelo afectado.

El comprobante de la nueva reserva o reprogramación.

Los recibos por alimentación, hospedaje o traslados adicionales que debas costear.

Cuando la demora se prolonga y debes cubrir gastos de alimentación u hotel, el Seguro de Viaje de Southbridge contempla una garantía de cancelación e interrupción por fuerza mayor de hasta USD 500, con un tope de USD 25.000 en caso de evento múltiple. Así un contratiempo de itinerario se convierte en un trámite ordenado y no en un gasto imprevisto de tu bolsillo.

Pérdida de equipaje: cómo actuar y qué guardar

Si tu equipaje no aparece al llegar, actúa antes de salir de la zona de retiro de equipaje:

Repórtalo en el counter de la aerolínea o del aeropuerto.

Pide el número de referencia del reporte de irregularidad.

Guarda tu tarjeta de embarque y la etiqueta de equipaje.

Este imprevisto está cubierto por nuestra póliza con una indemnización de hasta USD 1.200 por extravío de tu maleta, mientras que la demora de más de 8 horas da derecho a un respaldo de hasta USD 200 para comprar lo esencial mientras esperas que la aerolínea la localice.

El seguro también incluye localización de equipaje como parte de las asistencias que tienes disponibles, lo que agiliza el seguimiento.

¿Qué hacer si me enfermo en el extranjero?

Una urgencia de salud lejos de casa suele ser el imprevisto que más preocupa, sobre todo porque la atención médica fuera de Chile puede ser considerablemente más cara.

Antes de acudir a un centro médico por cuenta propia, comunícate primero a la línea de asistencia del seguro: ese contacto previo es el que activa la cobertura y evita que termines pagando de tu bolsillo una atención que la póliza sí cubre.

Ten a mano estos datos para coordinar la derivación a una clínica o iniciar el reembolso:

El pasaporte con el sello de salida.

La tarjeta de embarque del viaje.

El número de póliza o voucher.

El Seguro de Viaje de Southbridge cubre gastos médicos por accidente o enfermedad no preexistente hasta USD 150.000 según el plan contratado, además de urgencias odontológicas hasta USD 700 y telemedicina disponible las 24 horas.

Joanna Knoeppchen entrega un consejo fundamental: “No viajar sin seguro. Hoy, el costo es cada vez menos una barrera: existen alternativas más accesibles y Southbridge cuenta con una propuesta muy competitiva. Por un valor acotado, es posible tener respaldo frente a urgencias médicas, pérdida de equipaje y otros imprevistos que, en el extranjero, pueden significar gastos muy altos”.