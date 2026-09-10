Emprende tu Mente inició la cuenta regresiva para el EtMday 2026 y adelantó las novedades de su próxima edición

Con un encuentro realizado en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, la corporación sin fines de lucro Emprende tu Mente (EtM) celebró oficialmente el lanzamiento del Encuentro Internacional de Innovación, Emprendimiento e Inversión, el EtMday 2026. Con ello, inició la cuenta regresiva para una nueva edición que este año espera convocar a más de 60.000 personas, bajo su propósito de conectar pares improbables y acercar a actores que muchas veces operan en mundos separados.

No fue casualidad que el lanzamiento tuviera como escenario el aeropuerto, lugar que representa fielmente a Chile, y donde todos los días comienzan nuevos viajes. En un anfiteatro rodeado de aviones que conectan destinos, se dio inicio al encuentro que busca conectar talentos, ideas y oportunidades de Chile con el mundo, y que reunió a autoridades, representantes diplomáticos, líderes empresariales y actores del ecosistema de innovación y emprendimiento.

La jornada permitió adelantar los principales ejes que marcarán el EtMday 2026 y reforzar la apuesta de Emprende tu Mente por generar oportunidades de crecimiento, colaboración e inversión para emprendedores y startups, a través de su vinculación con grandes empresas, inversionistas, academia y sector público. Tras la presentación de las novedades de esta nueva versión, la jornada continuó con una instancia de networking entre los asistentes.

“Las mejores oportunidades no nacen del talento aislado, sino del encuentro y de las conexiones: cuando una gran empresa escucha a una startup, una autoridad conversa con un emprendedor o un inversionista apuesta por una buena idea. Ese es el propósito de Emprende tu Mente: provocar encuentros que, de otra manera, nunca ocurrirían”, afirmó Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente.

Entre los asistentes estuvieron la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga; la embajadora de España en Chile, Laura Oroz Ulibarri; la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino; el director general de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Felipe Lopendía; el gerente comercial del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, David Dufros; y Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente.

“No hay un momento mejor que éste para tomar las riendas de lo que debemos hacer como país, para que nuestros emprendedores y compañías, de todos los tamaños, puedan crecer en Chile y no sentir que tienen que irse para tener éxito”, destacó Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

“Las industrias culturales son muy importantes, no solamente para el Ministerio de las Culturas, sino para el desarrollo económico del país. Estar hoy aquí es abrirle espacio a la cultura en el mundo empresarial y emprendedor. Para nosotros, la cooperación público-privada es fundamental”, señaló Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En el evento también se confirmó que el Parque Bicentenario de Vitacura seguirá siendo el hogar del EtMday hasta 2028, en una alianza que también ha acompañado el crecimiento del encuentro. Si en 2022 el evento ocupaba 2,5 hectáreas, en su edición 2025 alcanzó las 13 hectáreas, consolidando al parque como el principal espacio de encuentro.

“El EtMday ha sabido generar nuevas conexiones y oportunidades. Queremos que una persona que nunca ha emprendido pueda venir, conocer experiencias y salir pensando ‘yo también puedo hacerlo’; y que quien ya tiene un emprendimiento encuentre aquí algo que le permita dar un paso más”, puntualizó Camila Merino, alcaldesa de Vitacura.

¿Qué trae de nuevo el EtMday 2026?

Entre las principales novedades presentadas durante el lanzamiento destacó la confirmación de los primeros speakers que formarán parte del EtMday 2026, entre ellos, la destacada diseñadora de moda Agatha Ruiz de la Prada (España); Freddy Vega, cofundador de Platzi (Colombia); Alejandro Vázquez, cofundador de Tiendanube (Argentina); Pablo Brener, fundador de Punta Tech (Uruguay); y Chema Serrano, socio y director de Startup México (México), quienes se sumarán a una programación que reunirá a referentes nacionales e internacionales del emprendimiento, la innovación y los negocios.

La próxima edición también contará con una nueva distribución de experiencias a través de seis zonas temáticas (Morada, Roja, Verde, Rosada, Amarilla y Celeste), que concentrarán distintos formatos de conexión, contenidos y actividades. Entre ellos estarán las mentorías 1 a 1, ruedas de contactos, espacios de cowork y escenarios de paneles y entrevistas, junto con experiencias de pitch en formatos poco tradicionales.

A los ya conocidos Elevator Pitch, Tesla Pitch y Electric Car Pitch se sumarán formatos como Wheel Pitch, Classic Car Pitch y Balloon Pitch, ampliando las alternativas para que emprendedores puedan presentar sus proyectos y generar conexiones con empresas, inversionistas y otros actores del ecosistema. La programación incluirá además espacios dedicados al ecosistema nacional, público y regional, junto con Impactaland, el hub de inversiones del EtMday, fortaleciendo las distintas instancias de encuentro y vinculación dentro del evento.

En línea con la creciente proyección internacional del evento, España tendrá un protagonismo especial como país invitado de honor, participación anunciada previamente durante el año y que contemplará un escenario especialmente dedicado al país, junto con un pabellón exclusivo que incorporará expresiones de su gastronomía y cultura, incluyendo bailes típicos. Esta participación buscará fortalecer los vínculos entre instituciones, empresas, emprendedores y actores de los ecosistemas de innovación de Chile y España, en el marco de un esfuerzo de cooperación público-privada.

“Para nosotros ha sido una gran oportunidad que se nos haya ofrecido ser país invitado este año. Nos interesa saber lo que hacen los demás y poder mostrar lo que hacemos nosotros, generar conexiones internacionales y favorecer espacios de colaboración entre emprendedores y empresas”, complementó Laura Oroz Ulibarri, embajadora de España en Chile.

Récords a romper

De cara a 2026, el desafío estará en llevar el encuentro a una nueva escala, ampliando las oportunidades de vinculación entre emprendedores, grandes empresas e inversionistas. Tras un 2025 récord, que reunió a 56 mil asistentes y generó más de 110 mil conexiones, el EtMday buscará seguir creciendo en 2026. La nueva edición proyecta convocar a más de 60 mil personas, 400 speakers y representantes de 30 países, además de reunir a más de 1.000 startups y emprendimientos y generar más de 7.000 reuniones 1 a 1 entre emprendedores, empresas e inversionistas.

¿Cómo acceder al EtMday 2026?

El EtMday 2026 se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura y buscará reunir a emprendedores, startups, grandes empresas, inversionistas, academia, sector público y distintos actores del ecosistema de innovación.

Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse en el siguiente enlace: Entradas EtMday 2026.

Sobre Emprende tu Mente

Emprende Tu Mente es una corporación sin fines de lucro que conecta a emprendedores y startups con líderes del mundo corporativo, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de Chile y Latinoamérica. EtM tiene como objetivo conectar al ecosistema del emprendimiento e innovación con grandes empresas, empresarios, gerentes, mentores e inversionistas. La idea es lograr trabajar colaborativamente y en torno al bien común, para generar oportunidades, progreso y un desarrollo social y económico sostenible.

https://www.emprendetumente.org