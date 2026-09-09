“Al río Maipo”, la nueva experiencia artística del Centro del Vino Concha y Toro

Arte, naturaleza y territorio se encontraron en “Al río Maipo”, la nueva instalación artística inaugurada en el Centro del Vino Concha y Toro, en Pirque. Radio Infinita estuvo presente en esta experiencia y conversó con sus protagonistas para conocer el significado detrás de esta particular obra.

Radio Infinita llegó hasta Pirque para ser parte de la inauguración de “Al río Maipo”, una nueva instalación artística que se incorporó al Centro del Vino Concha y Toro en el marco de su primer aniversario.

La jornada reunió arte, cultura, naturaleza y patrimonio en torno a una experiencia inspirada en uno de los elementos esenciales para la identidad y la historia del valle: el río Maipo y las montañas que conforman su cuenca.

Durante el encuentro pudimos recorrer el espacio, vivir la experiencia de la obra y conversar con Josefina e Isabel Guilisasti, quienes compartieron sus impresiones sobre esta nueva incorporación y la manera en que dialoga con la propuesta del Centro del Vino.

Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de Viña Concha y Toro, ha destacado que el Centro del Vino fue concebido como un espacio que va más allá del vino, reuniendo legado histórico, patrimonio, arte, cultura chilena y conexión con la naturaleza. En ese contexto, las nuevas campanas representan las cumbres andinas que rodean el valle y el origen de las aguas que dan vida al territorio.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue conocer de cerca “Al río Maipo”, obra desarrollada por el artista chileno Clemente McKay, junto a la oficina de museografía Amercanda y el atelier de diseño y tecnología Second Layer.

La instalación está compuesta por diez campanas de cerámica suspendidas sobre una pileta de 11 metros de largo, diseñada para evocar el cauce del río Maipo. A través de la interacción de los visitantes, las campanas descienden hacia el agua y generan diferentes sonoridades al ser sumergidas, convirtiendo la obra en una experiencia sensorial y participativa.

Cada campana lleva, además, el nombre de una de las montañas características de la geografía del Maipo, entre ellas el cerro Manquehue, El Plomo, el volcán San José, el volcán Tupungato y el cerro Castillo.

Radio Infinita también tuvo la oportunidad de conversar con Clemente McKay, quien se mostró muy contento y emocionado por la apertura de este nuevo espacio y por la posibilidad de compartir con el público una obra que nace de años de investigación en torno a la cerámica y los instrumentos musicales.

El artista lleva ocho años explorando instrumentos aerófonos de cerámica, tomando como inspiración, técnicas desarrolladas por pueblos precolombinos andinos. Con “Campanas de Agua”, esa investigación se encuentra también con la forma de la campana europea, dando origen a una propuesta artística que conecta distintos patrimonios.

Más que una instalación para observar, “Al río Maipo” invita a detenerse, escuchar e interactuar con el entorno, poniendo en valor el agua, las montañas y el paisaje que forman parte de la identidad del valle.

La inauguración culminó con la presentación de la obra en Plaza Concha y Toro, instancia en la que Clemente y el grupo La Chimuchina dieron vida a una presentación en 360 grados frente a los asistentes.

Así, el Centro del Vino Concha y Toro sumó una nueva experiencia que amplía su propuesta y refuerza su vínculo con el arte, la cultura y el patrimonio del territorio.