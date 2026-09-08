Innovación más cerca de los pacientes: Uno Salud Dental entrega diagnósticos dentales potenciados con IA

Con el fin de innovar y ofrecer una atención más cercana, Uno Salud Dental incorporó en sus más de 100 clínicas a lo largo de Chile un sistema de diagnósticos dentales potenciados con inteligencia artificial (IA).

Un diagnóstico potenciado con IA es una evaluación en la que la radiografía del paciente la revisa el odontólogo y, en paralelo, la analiza un software que ayuda a identificar hallazgos que pueden ser difíciles de detectar a simple vista. El programa fue entrenado con una gran cantidad de imágenes dentales y marca las zonas que requieren atención, para que el profesional las revise, confirme o descarte.

Lo importante es que esta tecnología no sustituye el trabajo del especialista, sino que se convierte en una herramienta de apoyo. El Dr. Francisco Moreno, Coordinador de Gestión Clínica de Uno Salud Dental, comenta que la IA “ayuda a detectar y señalar hallazgos en las imágenes. Lo que no hace es diagnosticar por sí sola ni reemplazar el criterio clínico del profesional”.

Una implementación gradual en toda la red

El proceso de implementación comenzó a fines de 2024 con una etapa piloto, orientada a comprobar que la herramienta realmente aportara a la atención. Una vez validada, la clínica avanzó con una migración progresiva y una capacitación realizada sucursal por sucursal.

“Hoy tenemos la totalidad de nuestras clínicas operando con esta tecnología. Fue un proceso escalonado, con etapas de instalación técnica, pruebas y acompañamiento en terreno, para asegurar que la transición fuera lo más natural posible”, detalla el Dr. Moreno.

Contar con esta herramienta en todas las sucursales permite entregar el mismo estándar de diagnóstico en todas las clínicas, algo que, señala el doctor, todavía no es habitual en la odontología en Chile.

¿Qué gana el paciente?

Durante el presente año, con más de 300.000 radiografías analizadas con IA, han ayudado a que los pacientes comprendan mejor su propia salud bucal. Gracias a esta herramienta, el odontólogo muestra en pantalla los hallazgos detectados, así la persona ve y entiende aquello que respalda la recomendación clínica.

Este apoyo se nota especialmente en algunas especialidades, donde el paciente puede anticipar en qué consistirá su tratamiento:

Implantes dentales: la tecnología ayuda al especialista a evaluar el estado y volumen del hueso disponible, planificar con mayor precisión la ubicación del implante y anticipar cómo será la cirugía. Para el paciente, esto se traduce en un procedimiento más predecible y seguro.

Ortodoncia: el análisis de las imágenes permite al odontólogo evaluar la posición dental, conocer si tiene caries y planificar, en detalle, el tratamiento desde el inicio, de modo que el paciente conozca de antemano qué procedimientos se realizarán y cómo será su proceso.

Innovación al alcance de más personas

Con su presencia desde Arica a Punta Arenas, Uno Salud Dental busca que este tipo de tecnología llegue a la atención dental cotidiana. La apuesta, señalan desde la red, apunta a acercar la innovación a más pacientes y a que cada persona pueda entender, con mayor claridad, cómo se encuentra su salud oral y qué es lo que realmente necesita.