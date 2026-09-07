Escudo Climático: infraestructura y ciencia para enfrentar el cambio climático en Chile

¿Cómo preparar la infraestructura del país frente a aluviones, olas de calor, escasez hídrica y otros eventos extremos? En el primer capítulo de Conversaciones que inspiran, Daniel Silva conversa con Carolina Zúñiga Bravo, Directora de Sostenibilidad de ISA Energía en Chile, sobre el rol de la ciencia, la planificación y la colaboración para anticiparse a los efectos del cambio climático.

La crisis climática ya está generando transformaciones en nuestro entorno y plantea nuevos desafíos para la infraestructura crítica de Chile. Frente a este escenario, anticipar los riesgos y fortalecer la capacidad de adaptación se vuelve fundamental para enfrentar fenómenos que pueden ser cada vez más frecuentes e intensos.

Este es uno de los principales temas que aborda el primer capítulo de Conversaciones que inspiran, un podcast de energía y futuro, presentado por ISA Energía en Radio Infinita.

En esta edición, Daniel Silva conversa con Carolina Zúñiga Bravo, Directora de Sostenibilidad de ISA Energía en Chile, para analizar cómo la ciencia y la planificación pueden contribuir a construir un verdadero “escudo climático” para el país.

Anticiparse a los riesgos del cambio climático

Durante la conversación se aborda el estudio de adaptación al cambio climático desarrollado por ISA Energía junto a la academia, una iniciativa que busca identificar y anticipar los principales riesgos climáticos que podrían afectar a la infraestructura.

Entre ellos se encuentran aluviones, olas de calor, escasez hídrica y temperaturas extremas, fenómenos que obligan a mirar más allá de las condiciones actuales y proyectar cómo podría comportarse el clima durante las próximas décadas.

Contar con esta información permite evaluar vulnerabilidades y avanzar en medidas de adaptación que contribuyan a fortalecer la resiliencia de una infraestructura fundamental para el funcionamiento del país.

El desafío, sin embargo, no depende únicamente de incorporar nuevas soluciones o tecnologías. La adaptación al cambio climático también requiere coordinación y trabajo conjunto entre empresas, academia, autoridades y comunidades.

La conversación pone sobre la mesa la importancia de generar conocimiento, compartir información y desarrollar estrategias de largo plazo que permitan tomar mejores decisiones frente a escenarios climáticos cada vez más exigentes.

Así, el concepto de un “escudo climático” surge como una manera de entender la adaptación: conocer los riesgos, anticiparse a sus posibles impactos y preparar desde hoy la infraestructura que Chile necesitará en el futuro.

Revisa el capítulo completo de Conversaciones que inspiran, un podcast de energía y futuro, presentado por ISA Energía en Radio Infinita.