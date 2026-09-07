Conexión Puma: alianzas para proteger la biodiversidad y generar impacto

¿Qué rol pueden jugar las empresas en la protección de la biodiversidad? En el segundo capítulo de Conversaciones que Inspiran, Daniel Silva conversa con Álvaro González, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ISA Energía en Chile, sobre la importancia de generar alianzas que permitan proteger los ecosistemas y avanzar hacia un futuro más sostenible.

La protección de la biodiversidad es un desafío que requiere una mirada de largo plazo y, sobre todo, colaboración. Empresas, comunidades, organizaciones y distintos actores de la sociedad pueden desempeñar un papel relevante a la hora de impulsar iniciativas capaces de generar un impacto positivo en los territorios.

Este es uno de los principales temas del segundo capítulo de Conversaciones que Inspiran, un podcast de energía y futuro, presentado por ISA Energía junto a Radio Infinita.

En esta oportunidad, Daniel Silva conversa con Álvaro González, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ISA Energía en Chile, sobre cómo incorporar la biodiversidad y el cuidado de los ecosistemas dentro de una estrategia de sostenibilidad que trascienda en el tiempo.

Durante la conversación conocemos Conexión Puma, una iniciativa que busca impulsar la protección de la biodiversidad a través de diferentes líneas de acción, poniendo énfasis en la educación ambiental y el trabajo colaborativo con comunidades y distintos actores de la sociedad.

La iniciativa parte de una premisa fundamental: la protección de los ecosistemas no puede abordarse de manera aislada. Generar alianzas permite ampliar el alcance de las acciones, sumar conocimiento y conectar a distintos actores en torno a un objetivo común.

En este contexto, la educación también adquiere un rol relevante. Generar conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente desde edades tempranas puede contribuir a formar nuevas generaciones más comprometidas con la protección de su entorno.

Otro de los proyectos abordados durante el capítulo es Respira Patagonia, una iniciativa que busca recuperar suelos ganaderos degradados mediante prácticas de ganadería regenerativa.

El proyecto apunta a generar beneficios que van más allá de la recuperación de los suelos, buscando también contribuir a la captura de carbono y generar un impacto positivo en las comunidades y economías locales.

De esta manera, Respira Patagonia representa una mirada que conecta la conservación ambiental con el desarrollo de los territorios, demostrando cómo la colaboración puede abrir nuevas oportunidades para abordar desafíos ambientales de gran escala.

Uno de los principales mensajes de la conversación es que enfrentar los desafíos ambientales requiere sumar capacidades y generar redes de colaboración.

La protección de la biodiversidad, la recuperación de ecosistemas y la educación ambiental necesitan del compromiso de diferentes sectores para alcanzar un impacto que pueda sostenerse en el tiempo.

Revisa el segundo capítulo de Conversaciones que Inspiran, un podcast de energía y futuro presentado por ISA Energía junto a Radio Infinita.

https://www.youtube.com/watch?v=k9uuCCtHhMk