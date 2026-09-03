¿Se pueden lavar las parkas en la lavadora? Cuatro claves para evitar dañarlas

Lavar tus prendas favoritas de abrigo en casa suele generar dudas, sobre todo cuando temes deformar el relleno o dañar las telas exteriores. La buena noticia es que mantener impecables tus parkas mujer usando la lavadora convencional resulta bastante seguro si conoces el procedimiento adecuado y tomas ciertas precauciones antes de meter la prenda al tambor.

1. Revisa la etiqueta y prepara tu parka

Antes de iniciar el lavado, conviene examinar los símbolos de cuidado textil incorporados por el fabricante, ya que ahí se indican las restricciones de temperatura y los productos permitidos. Esta etiqueta suele ser la guía más confiable para saber qué tipo de ciclo tolera la prenda, evitando así que se deteriore antes de tiempo.

Una vez revisada la etiqueta, dedica un par de minutos a preparar físicamente la prenda antes de introducirla en la máquina:

Cierra todos los cierres, broches y velcros para evitar enganches involuntarios en el tejido.

Retira capuchas desmontables, cinturones o apliques de pelo sintético antes de meter la prenda al tambor.

Da vuelta la chaqueta para que el forro exterior quede hacia adentro y protegido del roce directo.

Como protección adicional, puedes colocar la parka dentro de una bolsa de lavado de tamaño adecuado antes de introducirla en la lavadora. Esto ayuda a reducir el roce con el tambor y evita que partes de la prenda se enganchen durante el ciclo.

2. Selecciona el programa y la temperatura adecuados

El exceso de fricción mecánica y el calor directo son responsables de que los rellenos sintéticos o de plumas pierdan su capacidad térmica con el tiempo. Ajustar bien los parámetros de la máquina es lo que realmente marca la diferencia entre una prenda que dura varias temporadas y otra que se apelmaza al primer lavado.

Ten en cuenta estos tres ajustes antes de darle inicio al ciclo:

Elige un ciclo para ropa delicada o lana, que realiza movimientos suaves y pausas prolongadas.

Lava siempre con agua fría, evitando superar los 30 °C para no alterar las capas impermeables.

Ajusta un centrifugado suave, de entre 400 y 600 revoluciones por minuto, para evitar que el relleno se apelmace. Si es posible, prescinde del centrifugado y seca la prenda al aire libre.

3. Utiliza los productos de limpieza correctos

Los detergentes en polvo comunes y los suavizantes comerciales tienden a dejar residuos que tapan los microporos de los tejidos impermeables, restándole funcionalidad a la prenda con cada lavado. Por eso conviene ser selectivo con lo que se agrega al tambor, priorizando fórmulas pensadas específicamente para textiles técnicos.

Estos son los productos que deberías usar y los que es mejor evitar:

Utiliza exclusivamente detergente líquido suave o formulado para prendas técnicas y delicadas.

Evita el suavizante textil, ya que genera una película que deteriora la repelencia al agua.

Descarta blanqueadores y cloro para no desteñir ni debilitar las fibras sintéticas.

4. Aplica un secado eficiente para recuperar el volumen

El secado representa el paso más importante para que el acolchado no quede apelmazado ni concentrado en una sola zona de la prenda. Una evaporación pareja de la humedad evita malos olores y le devuelve el aspecto esponjoso que tenía cuando la compraste, sin importar si eliges secadora o tendido tradicional.

Estas recomendaciones te ayudarán a lograrlo sin arriesgar el relleno:

Si usas secadora, selecciona temperatura baja y añade dos pelotas de tenis limpias (preferiblemente nuevas) para esponjar el interior.

Si secas al aire libre, coloca la prenda en posición horizontal sobre una superficie plana a la sombra.

Sacude la prenda suavemente y de forma periódica para redistribuir el relleno mientras se seca.

Pequeños hábitos, parkas mujer que duran más

Incorporar estos cuidados a tu rutina no toma mucho tiempo, pero marca una diferencia notable en cuánto duran tus prendas de invierno. Al mantener bien tus modelos favoritos de parkas mujer Tricot, seguirás luciendo a la moda toda la temporada fría.