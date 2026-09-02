MOK participa por tercer año consecutivo en el EILA 2026

La compañía de plataforma SaaS con servicios masivos participó con una delegación regional en la tercera edición del mayor encuentro Insurtech de América Latina, realizado en Santiago. Sus ejecutivos destacaron el valor del evento para anticipar tendencias tecnológicas del sector.

EILA 2026, un evento clave en la industria aseguradora

Evolución Insurtech Latam (Eila26) se realizó los días 12 y 13 de agosto en el Hotel Le Méridien de Santiago. Organizado por InsurteChile A.G., el encuentro llegó a su tercera edición con tres escenarios simultáneos de congresos, demostraciones tecnológicas y muestras de innovación, y con delegaciones de Chile, Brasil, México, Colombia, Perú y Argentina. La convocatoria esperada por sus organizadores superó los 1.300 líderes del ecosistema asegurador e insurtech de la región.

MOK asistió por tercer año consecutivo, con una delegación de altos ejecutivos de LATAM.

Seguros embebidos e IA: la agenda que dominó el Eila26

Los ejes centrales del encuentro fueron los seguros embebidos, la inteligencia artificial aplicada a la industria, el open finance, los ciberseguros y el diálogo regulatorio con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El primero de esos ejes describe el modelo en el que la protección deja de venderse por separado y se integra en la compra que el cliente ya está haciendo: un pasaje aéreo, un teléfono, una compra en retail. En materia de inteligencia artificial, en tanto, la conversación se desplazó desde los pilotos hacia los resultados concretos, con foco en la IA agéntica, capaz de resolver solicitudes de clientes de punta a punta, más allá de los chatbots tradicionales. Para un operador que gestiona volúmenes masivos de atención y siniestros, ese salto tiene un impacto directo en costos y tiempos de respuesta.

Los CEO de MOK destacan la participación de la compañía en el EILA 26

David Gibert, CEO Global de MOK, destacó la presencia del equipo nacional e internacional durante el evento y la posibilidad de hacer networking con clientes y otros participantes del sector, así como la relevancia del EILA 26 como un espacio de tendencias e innovación tecnológica para la industria.

Por su parte, Jorge Muguerza, CEO de MOK Colombia/Perú, subrayó la importancia de la participación internacional de la compañía en el EILA 26. Además, comentó que se trata de un espacio de conversación y networking fundamental para el desarrollo del sector y de la compañía a nivel latinoamericano.

MOK como uno de los actores clave en la industria Insurtech y servicios digitales B2B2C

Con más de 20 años de trayectoria, MOK desarrolla y opera con su plataforma SaaS de servicios masivos, bajo un modelo B2B2C de marca blanca.

Este esquema convirtió a MOK en un actor de escala global. La empresa opera en 16 países de Europa y América Latina, gestiona más de 40 millones de clientes finales junto a cerca de 300 empresas aliadas y cuenta con más de 1.000 colaboradores.

Con foco en las industrias de banca, retail, financieras, seguros, telco, brokers, MOK brinda soluciones integrales que entregan valor para sus Partners como para sus Clientes finales con una experiencia cliente y servicios de alto valor percibido.