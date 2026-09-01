Un segundo puede cambiarlo todo: por qué cada vez más familias en Chile deciden protegerse ante lo inesperado con un Seguro de Accidentes Personales

Durante 2024 se registraron en Chile 199.874 accidentes de trabajo y de trayecto, según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social. Casi 200 mil historias distintas, con un punto en común: nadie los vio venir. Muchos de ellos, además, ocurrieron en el momento más cotidiano posible: el trayecto de todos los días, el mismo camino que se recorre en piloto automático y que, por lo mismo, parece el más seguro del mundo.

La verdadera conversación es la confianza en el “a mí no me va a pasar”, hasta que las estadísticas recuerdan que el riesgo no avisa. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir preparados. Porque la tranquilidad de una familia no depende de que nada malo pase, sino de saber que, si pasa, hay un respaldo esperando.

La pregunta que casi nadie se hace hasta que es tarde

¿Qué pasaría con los gastos de la casa, la educación de los hijos o las cuentas del mes si un accidente te dejara sin poder trabajar, o algo peor? Es una pregunta incómoda, sí. Pero es exactamente la que un seguro de accidentes personales viene a responder antes de que la vida la haga por ti.

En Southbridge lo entienden como parte de una gestión de riesgos más amplia: no es un seguro más, es el paso que va un poco más allá, pensado para que —pase lo que pase— la estabilidad financiera de una familia no dependa del azar.

¿Qué protege realmente esta cobertura?

Southbridge explica que el seguro está diseñado para entregar un respaldo económico concreto ante lesiones, incapacidad o fallecimiento producto de un accidente. En otras palabras: convierte la incertidumbre en un plan.

Entre sus principales coberturas destacan:

Muerte accidental: entrega hasta UF 1.000 a los beneficiarios en caso de fallecimiento por accidente.

Cobertura extendida: si el fallecimiento ocurre hasta 180 días después del accidente, la póliza sigue vigente.

Activación inmediata: sin periodos de carencia. La protección comienza a regir desde el mismo momento de la contratación.

Beneficios pensados para que la vida no se detenga

Más allá de las coberturas, lo que busca este seguro es simple de entender y profundo en su impacto: que los planes de una familia sigan en pie incluso cuando todo lo demás se detiene.

Apoyo financiero para gastos esenciales como arriendo, educación o cuentas del hogar.

Sin periodos de carencia: la protección corre desde el primer día.

Renovación automática, para que nadie quede desprotegido por un olvido.

Sin deducibles en caso de muerte accidental: el monto contratado llega íntegro a quienes más lo necesitan.

Cercanía en el momento en que más se necesita

Southbridge insiste en una idea que atraviesa todo su trabajo: la seguridad no es un lujo, es un derecho al que todos deberían poder acceder. Por eso, más que vender una póliza, buscan estar presentes justo cuando una familia más lo necesita, con respuestas claras y sin letras chicas.

Porque, al final, un seguro de accidentes personales no elimina el riesgo de que algo pase. Elimina el riesgo de quedar solo cuando pasa.