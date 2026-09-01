Este año la fiesta comienza antes: en el Parque Padre Hurtado se llevará a cabo la versión XXIX de la Semana de la Chilenidad

Se acercan las fiestas patrias y ya está todo listo para una nueva Semana de la Chilenidad, organizada por la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena en conjunto con las Municipalidades de Las Condes, Vitacura y La Reina, y la Junta de Alcaldes, tendrá siete días de folclore y tradiciones en el Parque Padre Hurtado. Su versión XXIX contará como siempre con patio de cueca, presentaciones ecuestres, granja educativa, conjuntos folclóricos, juegos típicos, desayunos acampados, juegos infantiles, restaurantes, artesanías locales, y escenarios al aire libre en un espacio de 500 mil metros cuadrados, y más de 150 stands.

Este año, la celebración patria más familiar y segura, abrirá sus puertas en el Parque Padre Hurtado, en La Reina, los días 12 y 13 de septiembre, y luego entre el 16 y el 20 del mismo mes, con una programación en la que destacan las presentaciones de los artistas chilenos, Steffan Kramer el 17 de septiembre, Entremares, el 12 de Septiembre que se presenta por segunda vez con su inolvidable cueca romántica y Los Frutantes (show infantil) los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre.

Como novedad en la explanada habrá un partido de exhibición de Horseball. El programa ecuestre contará con las presentaciones de la Escuadra Palmas de Peñaflor, la Escuadra Ecuestre de Chile y las Amazonas de la Tradición Chilena. A este despliegue se suma la participación confirmada de Carabineros de Chile junto a su sección de Adiestramiento de Perros Policiales, el Cuadro Verde y el Orfeón Institucional, a quienes se acoplan el Cuadro Negro del Ejército de Chile y una muestra de la PDI Además de presentaciones del Canto a lo Divino; los Guitarreros de Pirque y payadores, en una nutrida cartelera especialmente creada para que grandes y chicos disfruten de las tradiciones chilenas, en una fiesta que trae el campo a la ciudad.

José Miguel Muñoz, Gerente de la Semana de la Chilenidad, y vocero de la Federación Criadores de Caballos Raza chilena, organizadores del evento, comentó que “La Semana de la Chilenidad es el evento familiar más importante del nuestras Fiestas Patrias. Este año tenemos siete días de celebración y un programa cargado de tradiciones que fortalecen nuestra identidad nacional con destacados estelares que harán de esta fiesta un evento inolvidable pero además muy seguro”.

Por su parte, Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes comentó que “Hay cosas que nos recuerdan distintos momentos de nuestra vida: el sonido de una guitarra, el olor de un buen asado, un pie de cueca. Por eso, en Las Condes queremos invitarlos a vivir la Semana de la Chilenidad, una fiesta que trae el campo a la ciudad y que nos permite encontrarnos, disfrutar y celebrar aquello que nos une como chilenos. En esta versión 2026, hemos preparado una experiencia para todas las edades, con gastronomía, música, folclor y grandes espectáculos, en un entorno seguro para disfrutar con tranquilidad”.

Camila Merino, alcaldesa de Vitacura agregó que “Es una fiesta familiar que rescata nuestras tradiciones, que une a las comunas y que acerca el campo a la ciudad con un ambiente seguro y lleno de cultura, música y gastronomía típica. Los invitamos a disfrutar en familia de esta experiencia única, que nos conecta con nuestras raíces”.

Mientras que José Manuel Palacios, alcalde de La Reina dijo que “La Semana de la Chilenidad es un gran encuentro familiar que pone en valor nuestras costumbres y tradiciones chilenas. Este año tendremos 7 días de gastronomía, juegos chilenos y una gran parrilla programática, donde se mezclará el humor, el folclore y la danza nacional. Invitamos a todos a disfrutar en familia, en un lugar seguro y con mucha responsabilidad”.

No te quedes fuera de esta linda fiesta nacional que recibirá más de 350.000 personas e invita a rescatar las tradiciones y compartir en familia por medio del folclore, baile, gastronomía y actividades ecuestres. Una fiesta familiar que trae el campo a la ciudad en un ambiente seguro y confiable”.

Auspician: Coca-Cola sin azúcar, Becker, La Preferida, Abastible, Clínica Dávila y BCI Pagos

Información general:

Fecha: 12, 13 y entre el 16 al 20 de septiembre.

Lugar: Parque Padre Hurtado, La Reina.

venta de entradas acá

Más en https://semanadelachilenidad.cl/

@semanachilenidad/