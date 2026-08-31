El 1 de diciembre de 2026 entra en vigencia la Ley 21.719, y la duda que más se repite entre pymes es si la base de contactos que ya tienen sirve o no. Eclectic AI, startup chilena de agentes de IA para ventas y atención al cliente, respondió las nueve dudas más frecuentes. La respuesta casi nunca es sí o no, sino que depende de la finalidad para la que se pidieron los datos.

Datos clave

● La Ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026 y aplica a toda empresa que trate datos personales, sin importar el tamaño.

● No prohíbe las campañas por WhatsApp o correo: exige poder demostrar de dónde salió cada contacto y para qué autorizó ser contactado (responsabilidad demostrable).

● La pregunta que define cada caso es la finalidad: para qué la persona entregó sus datos.

● El “no me escribas más” es un derecho (oposición), con plazo de respuesta de 30 días corridos y obligación de dejar registro.

● Multas: hasta 5.000 UTM (leves), 10.000 UTM (graves), 20.000 UTM (gravísimas), y hasta 4% de ingresos anuales por reincidencia.

Contexto

La Ley 21.719 reemplaza una normativa de 1999 y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Aplica a cualquier empresa, sin umbral de tamaño ni facturación. Según Mauricio Chiong (CEO y cofundador de Eclectic AI), “lo que estamos viendo no es falta de voluntad, es falta de evidencia”: pocas empresas pueden mostrar, para un contacto puntual, cuándo y qué aceptó.

Nueve casos y veredicto

Situación ¿Se puede? Base de clientes antiguos que compraron Depende de la finalidad Formulario llenado en el sitio web Sí, para lo declarado Prospección uno a uno por redes sociales Sí, con 3 condiciones Base comprada, descargada o heredada No Números de feria, sorteo o grupo de WhatsApp Depende de qué decía Cliente que escribió primero Sí para esa consulta; no para campañas Cliente que pidió no ser contactado No, y hay que registrar la baja Datos en manos de un CRM o proveedor externo Sí, con contrato escrito Historial de conversaciones de WhatsApp Sí, con acceso restringido

Seis pasos antes del 1 de diciembre

1. Hacer la lista de dónde tienes datos (teléfono del vendedor, Excel, CRM, correo, formulario web).

2. Marcar cada contacto con su origen (compra, formulario, feria, referido, desconocido).

3. Arreglar el formulario de la web: casilla separada para autorizar comunicaciones comerciales.

4. Armar la lista de bajas y usarla antes de cada envío.

5. Firmar contrato escrito con cada proveedor que accede a la base (CRM, mensajería, agencia, etc.).

6. Dejar por escrito el protocolo ante una filtración: quién se entera, quién decide, a quién se avisa.

Otros puntos relevantes

Derechos de las personas: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo (respuesta en 30 días corridos, prorrogables una vez). No existe un plazo de 72 horas para avisar una filtración (eso es del reglamento europeo); la ley exige notificar “por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas”. No es obligatorio un delegado de protección de datos, salvo que la empresa adopte el modelo de prevención de infracciones.

Voceros: Martín Raddatz (CTO y cofundador, ex Meta AI/WhatsApp) y Mauricio Chiong (CEO y cofundador, Yale). Eclectic AI ofrece diagnósticos gratuitos de cumplimiento. Contacto: contacto@try-eclectic.com — try-eclectic.com