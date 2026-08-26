La suerte está en Casino MDS Calama: afortunada ganadora se llevó histórico premio de más $141 millones
Una importante celebración se vivió la madrugada de este sábado en Casino MDS Calama, luego de que una de sus visitantes se adjudicara un jackpot progresivo de mesas por $141.590.528, correspondiente a una escalera real de trébol en el juego Texas Hold’em Poker Plus.
El premio se convirtió así, en uno de los grandes atractivos de la jornada, sumándose a la propuesta de entretención que MDS Calama mantiene para sus visitantes, con una programación que durante los próximos días combinará música en vivo y atractivas promociones.
Semana de grandes premios en MDS Calama
Además de este gran premio, durante la última semana, el casino registró un total de $240.952.944 en jackpots pagados, reflejando el atractivo de las distintas alternativas de entretenimiento disponibles para quienes lo visiten.
Con esta importante cifra, MDS Calama continúa ofreciendo a sus visitantes una experiencia que combina entretenimiento, gastronomía, espectáculos y diversas alternativas de juego.