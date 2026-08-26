Abastible obtiene el primer lugar en la categoría Gas de Total Brands 2026 y es reconocida en Índice de Impacto Social Empresarial.

Total Brands mide la vigencia de las marcas en Chile desde la mirada de los consumidores, mientras que el Índice de Impacto Social Empresarial (IISE) analiza el aporte social de las empresas, a partir de las iniciativas que desarrollan. En ambas mediciones, Abastible obtuvo reconocimientos que relevan distintas dimensiones de su relación con las personas y su entorno.

En su quinta edición, Total Brands, desarrollado por Criteria, BBK Group y El Mercurio, evaluó a 162 marcas de 30 categorías, a partir de la opinión de 4.400 consumidores de todo Chile. El estudio analiza cómo las personas en Chile perciben, valoran y se relacionan con las marcas y la vigencia de éstas, considerando tres dimensiones: Fuerza, Actualización y Conexión, además de aspectos relacionados con su Propuesta de Valor, Identidad, Experiencia y Propósito.

En esta medición, Abastible obtuvo el primer lugar en la categoría Gas, reconocimiento que da cuenta de la valoración y conexión que la compañía ha construido con las personas a lo largo del tiempo.

“Obtener el primer lugar en nuestra categoría en Total Brands 2026 representa un importante reconocimiento a la valoración y conexión que Abastible ha construido con las personas a lo largo del tiempo. Para nosotros, ser una marca vigente y cercana significa estar presentes en la vida cotidiana de millones de hogares, entendiendo sus necesidades y acompañándolos con un servicio confiable. Este resultado refleja el compromiso y trabajo permanente de nuestros equipos, distribuidores y de las pymes que hacen posible que lleguemos a todo Chile. Este reconocimiento nos desafía a seguir fortaleciendo esa relación y a continuar construyendo una marca cercana, confiable y con un rol relevante en la vida de las personas y en el desarrollo del país”, señaló Carmen Munita, Gerenta de Marketing de Abastible.

A este resultado se suma la distinción obtenida por Abastible en el Índice de Impacto Social Empresarial (IISE) 2026, elaborado por BSponsor en colaboración con la Universidad del Desarrollo, PwC y El Mercurio, donde la compañía recibió la distinción Gold Leader en Gas dentro de la categoría Gas y Combustible.

En su segunda edición, el estudio evaluó a 95 empresas de distintas industrias y más de 2.000 programas sociales, a partir del análisis de información pública, reportes de sostenibilidad y otras fuentes secundarias. La medición considera distintas dimensiones de impacto social y busca visibilizar el aporte de las empresas a la sociedad y al desarrollo del país.

“Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso de generar un impacto social concreto y sostenido en el tiempo. En Abastible trabajamos para que nuestro propósito de ‘Potenciar el Espíritu Emprendedor’ se traduzca en iniciativas construidas junto a las comunidades, que fortalezcan el emprendimiento y contribuyan al bienestar y desarrollo de las personas, las pymes y los territorios donde estamos presentes. Junto con ello, estamos convencidos de que medir rigurosamente nuestros resultados es fundamental para orientar nuestras acciones y generar cambios cada vez más significativos”, señaló Paula Jervis, Gerenta Corporativa Legal, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Abastible.

Ambos reconocimientos dan cuenta de distintos ámbitos del trabajo de Abastible: por una parte, la construcción de una marca vigente, cercana y conectada con las personas y, por otra, el desarrollo de iniciativas orientadas a generar un impacto social positivo y contribuir al desarrollo del país.