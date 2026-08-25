Ingenierías más cotizadas dentro del mercado laboral

¡El mundo laboral cambió y las empresas buscan mentes inquietas! Hoy no basta con saber la teoría; las organizaciones necesitan personas que dominen la tecnología, se muevan como pez en el agua en la transformación digital y siempre busquen cómo hacer las cosas mejor y más rápido.

En este escenario, el área de las ingenierías concentra alternativas de estudio con alta empleabilidad y niveles de ingresos competitivos. De acuerdo con los datos oficiales de MiFuturo.cl, existen especialidades que aseguran una pronta inserción laboral.

Sabemos que elegir qué estudiar es un tremendo paso para tu vida. Por eso, aquí te soltamos lo que más destaca de cada una para que te decidas con calma:

Ingeniería Industrial

Esta disciplina se caracteriza por su campo de acción transversal. El profesional de esta área optimiza sistemas productivos de bienes y de servicios.

Te verás liderando equipos, diseñando cómo se distribuye una planta, analizando costos y planificando la producción. Podrás trabajar en áreas como finanzas, manufactura, transporte y retail.

Jugando con los números de MiFuturo, la carrera de Ingeniería Industrial tiene una empleabilidad del 87,6 % al segundo año. Y ojo con esto: al quinto año, ¡los sueldos promedio superan los 2,4 millones de pesos!

Ingeniería en Informática

En plena era digital, los informáticos son los rockstars que las empresas pelean por contratar. Tu día a día será desarrollar software, automatizar procesos, gestionar bases de datos y, lo más importante, ¡proteger la información de ciberataques!

Los egresados de la carrera de Ingeniería en Informática asumen el diseño de soluciones tecnológicas alineadas con la estrategia del negocio. Los registros indican que la empleabilidad en el primer año supera el 90 %, mientras que los ingresos rondan los 1,6 millones de pesos en el cuarto año.

Ingeniería en Minas

La minería es el corazón de la economía en Chile y siempre necesita mentes innovadoras para planificar y optimizar la extracción de recursos.

Los titulados de la carrera de Ingeniería en Minas asumen el control de los métodos de explotación, la supervisión técnica y la fiscalización de las normativas de seguridad laboral.

Tu formación será top en geomecánica y evaluación de yacimientos. Los datos no mienten: tiene una empleabilidad del 83,4 % y sueldos que pasan los 2,3 millones de pesos al quinto año de egreso.

Ingeniería en Logística

¡Gracias al e-commerce, esta carrera explotó! Si te gusta la acción de mover productos desde el proveedor hasta el cliente final sin que nada falle, esto es para ti. Serás el cerebro detrás de los inventarios y las rutas de entrega.

Así, el rol de la persona egresada de la carrera de Ingeniería Logística resulta indispensable para reducir los tiempos de entrega. De acuerdo con la web de MiFuturo, la carrera presenta un 85,5 % de empleabilidad y un nivel de ingresos promedio que supera 1,4 millones de pesos.

Modalidad Smart Flex: estudia a tu ritmo, sin dramas

¿Trabajas, tienes mil cosas que hacer o simplemente quieres un cambio? Olvídate de los horarios rígidos y las salas de clase aburridas. En IACC, expertos en educación online, tienen la modalidad Smart Flex.

Este modelo educativo es completamente online, asincrónico y basado en competencias; y se diseñó para quienes no logran ajustarse a los horarios rígidos de la educación tradicional.

A diferencia del formato convencional, Smart Flex permite que cada estudiante organice su proceso formativo según sus tiempos y responsabilidades, integrando el estudio a su vida cotidiana en lugar de obligar a postergarla.

Este sistema tiene cinco pilares: sin horarios obligatorios, entras desde donde quieras, cuentas con apoyo constante, tienes respaldo de una gran institución y usas la mejor tecnología para aprender.

Además, todo lo que aprendes lo aplicas de inmediato en el mundo laboral, ¡siempre con profes que te dan feedback para que sigas creciendo!

Hoy resulta factible optar por carreras profesionales online o carreras técnicas online que responden directamente a todas las necesidades.

¡Proyecta tu futuro con todo!

Elegir una ingeniería es un gran paso. Se trata de mezclar lo que te apasiona con las oportunidades reales que hay afuera.

Como te habrás dado cuenta, la empleabilidad y los niveles de ingresos son factores determinantes al planificar tu desarrollo laboral a largo plazo.

¡Te invitamos a evaluar estas alternativas académicas y a dar el siguiente paso en tu formación para responder a los requerimientos de la industria actual!