HONOR anuncia ofertas de hasta 36% en HONOR 600 Series

Renovar el smartphone ya no es suficiente. La verdadera experiencia tecnológica se vive cuando todos tus dispositivos trabajan en perfecta sincronía. Por ello, HONOR anunció ofertas por tiempo limitado en su tienda oficial, www.honorstore.cl. Más que un descuento, es una invitación a que los usuarios den un salto definitivo hacia un ecosistema inteligente completo, integrando los nuevos smartphones de HONOR 600 Series con audífonos, wearables y carga ultrarrápida a precios irrepetibles.

La mayor oportunidad de ahorro: HONOR 600e

Para quienes buscan diseño y gran capacidad de almacenamiento, HONOR 600e se posiciona como la oferta más atractiva con un 36% de descuento. Por un valor de $499.990, los usuarios pueden adquirir la versión Green, que incluye el reloj HONOR Choice Watch 2 Epic, los audífonos HONOR Choice Earbuds 4 y un cargador de 45W. Asimismo, la versión Grey está disponible al mismo precio preferencial, acompañada por el reloj Watch 2 Epic y los audífonos Earbuds 4, consolidándose como una opción ideal para quienes priorizan el estilo y la funcionalidad.

Potencia y productividad: HONOR 600 Pro

El modelo insignia de la serie, HONOR 600 Pro, también presenta una rebaja importante del 30%. Por un precio especial de $1.149.990, los usuarios acceden a la máxima potencia creativa de la marca, en un paquete que incorpora los audífonos HONOR Choice Earbuds Clip 2 Pro, el avanzado reloj inteligente HONOR Watch 5 Ultra y un cargador de 80W. Este conjunto está diseñado para quienes requieren herramientas de Inteligencia Artificial (IA) de nivel profesional y una autonomía superior en su día a día.

Equilibrio tecnológico: HONOR 600

Por su parte, HONOR 600 ofrece un 24% de descuento, quedando a un precio de $679.990. Disponible en colores Black y Orange, este dispositivo se presenta en un kit que incluye los audífonos HONOR Choice Earbuds Clip 2 Pro y su respectivo cargador de 80W. Es la alternativa perfecta para quienes buscan la potencia de una cámara de 200 MP y un rendimiento equilibrado con un beneficio económico directo.

Estas ofertas, disponibles por tiempo limitado en www.honorstore.cl, representan el compromiso de HONOR por acercar la innovación y la conectividad inteligente a todos los consumidores en Chile, promoviendo un ecosistema digital más integrado y accesible.

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Acerca de HONOR

HONOR es una compañía global líder en IA para dispositivos y ecosistemas. Está comprometida con revolucionar la interacción entre humanos y dispositivos para conectar el ecosistema de IA con todos los consumidores en la era de la IA agente y más allá. La compañía busca romper las barreras industriales a través de una colaboración abierta y fluida, con el fin de co-crear un ecosistema de valor compartido junto con sus aliados del sector. Con un portafolio innovador que abarca teléfonos con IA, PCs, tablets, wearables y más, HONOR tiene como objetivo empoderar a cada persona, permitiéndoles abrazar el nuevo mundo inteligente.



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