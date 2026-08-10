Everton de Viña del Mar, Skechers y Mall Marina realizaron desfile de las camisetas Oro & Cielo 2026

Una verdadera fiesta evertoniana se vivió durante la tarde de este miércoles en el principal centro comercial de la ciudad. Everton de Viña del Mar, junto a Skechers y Mall Marina, realizaron el desfile de las camisetas oficiales de la temporada 2026, en un lanzamiento animado por la periodista deportiva Melina Noto y que convocó a más de un centenar de hinchas evertonianos.

Jugadores y jugadoras de los planteles profesionales y de la Cantera Oro & Cielo como Diego Oyarzún, Andrés Arroyo, Joaquín Moya, Ignacio González, Nicolás Montiel, junto a Ricardo Rebolledo Sub 20, Joaquín Pérez Sub 16, Francisca Espinoza y Martina Cisternas Sub 16, fueron protagonistas de la jornada, presentando en pasarela la camiseta local azul, la camiseta de visita oro y la camiseta alternativa aniversario negra, las tres indumentarias oficiales que acompañan a Everton durante la presente temporada.

Además del desfile, niños, jóvenes y familias pudieron compartir con los futbolistas, tomarse fotografías, conseguir autógrafos y participar de diferentes concursos por importantes premios, en una jornada marcada por la cercanía y el entusiasmo de la comunidad Oro & Cielo.

Rodrigo Robles, Gerente General de Everton de Viña del Mar, destacó la importancia de generar este tipo de instancias junto a los socios comerciales del club: “Estamos muy felices de estar nuevamente en Mall Marina, nuestra casa y un socio comercial que nos acompaña desde hace muchos años. A partir de esta temporada también hemos iniciado un camino junto a Skechers como socio comercial del club, una relación que esperamos seguir estrechando y que nos permita generar más instancias como esta, para encontrarnos y compartir junto a toda la comunidad Oro & Cielo”.

La actividad desarrollada junto a Skechers y Mall Marina permitió seguir fortaleciendo el vínculo entre el club, sus socios comerciales y la comunidad, generando un nuevo espacio de encuentro con los hinchas fuera del estadio.

Sergio Costabal, Marketing Manager de Skechers, valoró la convocatoria y la respuesta de la comunidad Oro & Cielo: “Estamos muy contentos como marca de poder estar presentes en esta actividad junto a Everton de Viña del Mar y Mall Marina, y de ver la gran convocatoria que tuvo. Sabíamos que la comunidad Oro & Cielo estaba muy expectante por la llegada de la nueva colección, especialmente de la camiseta de visita oro, que desde hoy, junto al resto de las camisetas de la temporada 2026, ya se encuentra disponible en Tienda Skechers y Tienda Everton. La invitación es a que los hinchas nos sigan acompañando, conozcan nuestra marca y sean parte de esta alianza con Everton de Viña del Mar, que se extenderá hasta la temporada 2028”,

Nuevo stock de camisetas Oro & Cielo

En el marco de la actividad, se dio a conocer además la llegada de nuevo stock de las camisetas oficiales de Everton de Viña del Mar, disponible para toda la comunidad Oro & Cielo.

La camiseta local azul, la camiseta de visita oro y la camiseta alternativa aniversario negra ya pueden adquirirse presencialmente en la Tienda Everton de Boulevard Marina y en la Tienda Skechers de Mall Marina.

De esta manera, Everton de Viña del Mar, Skechers y Mall Marina continúan generando espacios que fortalecen el vínculo con los hinchas y acercan al club a su comunidad más allá de los días de partido.