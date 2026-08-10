6 razones para elegir HONOR 600 Series: Inteligencia

La evolución de los teléfonos inteligentes ya no depende únicamente de una mejor cámara o un procesador más potente. Hoy, la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta capaz de mejorar la creatividad, la productividad y la experiencia de uso cotidiana. En ese contexto, HONOR presentó en Chile la nueva serie HONOR 600, encabezada por HONOR 600 Pro, un dispositivo que combina funciones avanzadas de IA, fotografía profesional y una estructura diseñada para resistir las exigencias del día a día.

La nueva serie incorpora la arquitectura AiMAGE y MagicOS 10 sobre Android 16, integrando herramientas que buscan facilitar desde la edición de imágenes hasta la comunicación en distintos idiomas. Estas son seis de las principales razones para conocer la nueva propuesta de HONOR.

Una suite creativa impulsada por Inteligencia Artificial

Uno de los principales diferenciadores de HONOR 600 Series es su ecosistema de edición con IA. Entre sus funciones destaca Imagen a Video 2.0, capaz de transformar fotografías en videos incorporando sonido y música mediante Inteligencia Artificial.

Además, incorpora herramientas como borrado inteligente, cambio de fondo, extensión de imágenes y 20 plantillas prediseñadas, junto con un modo libre para crear contenidos mediante instrucciones escritas por el usuario.

Fotografía preparada para cualquier escenario

HONOR 600 Series incorpora una cámara principal nocturna de 200 MP con tecnología E2E AI Remosaic, que mejora la captura de luz para obtener fotografías más detalladas incluso en ambientes oscuros.

En el caso de HONOR 600 Pro, el equipo suma un lente telefoto periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3,5x y un alcance digital de hasta 120x, pensado para capturar escenas lejanas con mayor definición.

Herramientas inteligentes para el día a día

La Inteligencia Artificial también está presente en funciones orientadas a la productividad. Magic Portal permite mover información entre aplicaciones de manera rápida, mientras AI Subtitles facilita la transcripción y traducción en tiempo real durante videos o llamadas.

Además, la traducción simultánea en más de diez idiomas permite mantener conversaciones sin necesidad de dominar la lengua del interlocutor.

Seguridad y privacidad como prioridad

Las funciones de IA de HONOR procesan la información en la nube, pero antes eliminan los datos personales de los archivos y solo utilizan la información estrictamente necesaria para realizar cada tarea.

Una vez terminado el proceso, los datos son eliminados, reforzando la privacidad del usuario. La serie también incorpora MagicOS 10 basado en Android 16 y contempla 12 meses de garantía de pantalla y contra daños por agua.

Diseñado para resistir

La durabilidad continúa siendo uno de los pilares de HONOR. La serie cuenta con certificación SGS de cinco estrellas frente a caídas de hasta 2,5 metros sobre granito y pruebas de resistencia a aplastamiento de hasta 100 kilos.

HONOR 600 Pro añade además certificaciones IP68, IP69 e IP69K, que entregan protección frente al agua y condiciones exigentes.

Una pantalla pensada para cuidar la vista

La experiencia visual también fue reforzada con una pantalla que alcanza hasta 4.000 nits en modo Luz Solar, facilitando la visualización incluso en exteriores.

A esto se suma la tecnología HONOR Eye Comfort Display, que ajusta de forma inteligente el brillo y el color para reducir la fatiga visual durante un uso prolongado.

Una apuesta que combina innovación y durabilidad

Con funciones avanzadas de Inteligencia Artificial, fotografía de alta resolución, herramientas de productividad y un diseño preparado para resistir el uso diario, HONOR 600 Series busca posicionarse como una alternativa para quienes buscan un smartphone que combine innovación, rendimiento y protección en un solo dispositivo.