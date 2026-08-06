196 nuevos operadores y mantenedores formados por Collahuasi en Tarapacá se incorporan a la compañía

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi concretó la incorporación de 196 nuevos operadores y mantenedores provenientes de programas de formación técnico-profesional impulsados por la empresa en la Región de Tarapacá. Entre ellos, se encuentran egresados de los liceos Bicentenario coadministrados por Fundación Collahuasi, Juan Pablo II de Alto Hospicio y Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Pica; además de participantes del Programa Aprendices de la minera.

En una ceremonia encabezada por el biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas, y el presidente ejecutivo de Collahuasi, Patricio Hidalgo, la compañía dio la bienvenida a estos nuevos trabajadores, quienes se desempeñarán como operadores de camiones de extracción CAEX en el área Mina y como operadores mantenedores en el área Procesos. Los nuevos trabajadores cuentan con especialidades vinculadas a la explotación minera y la mecánica industrial impartidas por los mencionados establecimientos.

“Nos llena de orgullo presenciar este hito, donde la minería se transforma en un motor de desarrollo social para Tarapacá. El ingreso de estos 196 nuevos operadores demuestra que la articulación entre el sector público, privado y la educación técnica local funciona. Hoy, jóvenes de Alto Hospicio y de Pica no sólo están encontrando un empleo de calidad, sino que se están convirtiendo en el corazón de la minería del futuro”, señaló el biministro Mas.

El presidente ejecutivo de Collahuasi, Patricio Hidalgo, destacó que “la incorporación de estos jóvenes es resultado de una estrategia sostenida de desarrollo de capital humano regional, que la compañía impulsa desde hace más de 15 años con la convicción de que la minería puede mejorar la vida de las personas, abrir oportunidades desde los territorios y generar valor para las comunidades. Estoy seguro de que la incorporación de cada uno de estos jóvenes agregará valor a nuestro negocio, porque son las personas las que hacen posible la excelencia operacional y el crecimiento sostenible de Collahuasi”.

En total ya son más de 400 los jóvenes provenientes de programas de formación técnico-profesional impulsados por la compañía, que han sido contratados en el área Mina. Hoy, el 51% de la dotación propia de Collahuasi reside en Tarapacá, cifra que refleja el impacto de esta estrategia en la formación, incorporación y permanencia de talento regional.

A través de Fundación Collahuasi y en articulación directa con sus áreas operacionales, ejecutivos y vicepresidencias de Mina y Procesos, la compañía desarrolla un modelo educativo que conecta la formación técnico-profesional con las necesidades reales de la industria, preparando a jóvenes de Tarapacá para incorporarse al mundo laboral minero.

Esta vinculación permite que los estudiantes conozcan tempranamente los procesos, tecnologías y estándares de una operación minera de alta complejidad, incorporando no sólo competencias técnicas, sino también una cultura de seguridad y excelencia operacional. De esta manera, Collahuasi busca contribuir a uno de los principales desafíos de la industria: formar el capital humano que requiere una minería cada vez más moderna, segura y sostenible, generando oportunidades para que más personas puedan desarrollar su trayectoria laboral en sus propias regiones.