Cuánto sale el roaming en Estados Unidos y qué alternativas hay para no pagar de más

Llega la factura del celular después de un viaje a Estados Unidos y ahí aparece la sorpresa: cargos por roaming que a veces duplican o triplican lo que se esperaba pagar. No es una anécdota aislada, es algo que le pasa a buena parte de los chilenos que viajan sin revisar antes las condiciones de su plan.

Acá te contamos cuánto puede llegar a costar el roaming en Estados Unidos, por qué pasa esto y qué otras opciones existen para no gastar de más. Una de las alternativas que más está creciendo es contratar una eSIM USA antes de salir de Chile, algo que se hace desde el celular en pocos minutos y evita depender del operador local.

Por qué el roaming en Estados Unidos sale tan caro

A diferencia de lo que ocurre con Argentina o Brasil, donde Chile llegó a acuerdos que eliminan los cobros adicionales por roaming, con Estados Unidos no existe ese tipo de convenio. Eso significa que cada operador chileno cobra tarifas propias por minuto, SMS y megabyte consumido fuera del país, y esas tarifas suelen ser bastante más altas que las del plan local. Navegar sin un paquete específico puede costar decenas de miles de pesos por apenas un puñado de megabytes.

El problema de no activar un paquete a tiempo

Muchos viajeros dan por hecho que el roaming “simplemente funciona” y activan los datos móviles apenas bajan del avión, sin haber contratado antes una bolsa o paquete específico. Ahí es donde se dispara el gasto, porque sin un plan predefinido el operador cobra por consumo, y una videollamada o la sincronización automática del celular puede generar un costo que se nota recién al final del mes.

Las alternativas al roaming tradicional

Bolsas y paquetes de roaming

La opción más simple sigue siendo contratar con el operador chileno un paquete de datos por días, pensado específicamente para el destino. Es cómodo porque no requiere cambiar nada en el celular, pero conviene comparar precios entre compañías antes de viajar, porque las diferencias pueden ser considerables.

eSIM internacional

La eSIM se volvió una alternativa cada vez más usada porque se activa directamente desde el celular, sin necesidad de retirar la SIM física ni buscar un local en el aeropuerto. Se elige un plan de datos según los días de viaje, se instala antes de salir de Chile y queda lista para usarse apenas se aterriza. Aplicaciones como Saily ofrecen esta opción con planes flexibles, lo que la vuelve práctica para quienes no quieren depender del operador habitual ni del wifi de hoteles y cafés para mantenerse conectados.

Wifi público como complemento

El wifi de aeropuertos, hoteles y cafeterías puede servir para completar la conexión, pero no conviene depender solo de eso: las redes públicas suelen ser inestables y no siempre son seguras para operaciones como banca online.

Qué revisar antes de instalar una eSIM

No todos los celulares son compatibles con esta tecnología, así que antes de bajar cualquier aplicación conviene confirmar que el equipo lo soporte. La mayoría de los modelos de gama media y alta de los últimos años lo son, pero es mejor verificarlo con un par de días de margen y no a último momento.

La comparación vale la pena

Como referencia de lo que sí es posible negociar entre países, Chile ya eliminó los cobros adicionales de roaming con Argentina y Brasil a través de acuerdos formales entre reguladores, según informó el Gobierno de Chile. Con Estados Unidos esa facilidad no existe todavía, así que la decisión queda en manos de cada viajero.

Comparar el costo del roaming tradicional con una eSIM antes de viajar puede significar una diferencia real en el presupuesto del viaje. Herramientas como Saily están pensadas justamente para simplificar esa decisión: se resuelve la conectividad antes de subir al avión y se evita cualquier sorpresa en la factura al volver.