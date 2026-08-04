“Activar el Encuentro es activar economía y la vida social”: la apuesta de AB InBev en apoyo a bares y pymes

Juan Manuel Ferrés, gerente general de Cervecería AB InBev Chile, explica cómo “Activemos el Encuentro” busca poner en valor el potencial de los bares y restaurantes, y por qué activar esos espacios de encuentro es, para la industria de la cerveza, una forma directa de activar la vida social, a las pymes, el empleo y el crecimiento.

Cervecería AB InBev acaba de lanzar “Activemos el Encuentro” ¿De qué se trata y por qué era necesario hoy?

En Chile las pymes generan el 70% del empleo, y el sector gastronómico de bares y restaurantes, que ha sido un motor de empleo, convivencia y vida social, tiene mucho espacio para crecer.

Esa es la lectura que hicimos en Cervecería AB InBev, y por eso nos propusimos lanzar “Activemos el Encuentro”: creemos que Chile necesita más mesas compartidas y más reuniones cara a cara, y que los bares y restaurantes necesitan volver a llenar sus mesas, mantener vivos los barrios y, con eso, apoyar la reactivación económica del país y de miles de pymes del sector.

La campaña se apoya en un estudio internacional de Oxford Economics ¿Qué encontraron?

Oxford Economics encuestó a más de 5.300 adultos en Brasil, México, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos, y encontró que un 77% considera que los bares ayudan a reunir a las comunidades, un 72% reconoce su aporte a la economía local, un 69% cree que fortalecen las conexiones sociales y un 58% estima que deberían recibir mayor apoyo de las autoridades locales.

Este estudio vino a confirmar lo que creemos desde la cervecería y como industria: los bares no son solo negocios, son instituciones sociales y la cerveza, es por definición la bebida de la moderación que logra convocar personas y activar encuentros.

¿Por qué bares y restaurantes?

Dentro de la cadena de la cual somos parte como cervecería, los bares y restaurantes son clave, y nueve de cada diez locales del rubro son pequeñas y medianas empresas. Cuando uno de esos locales vuelve a llenarse, se activa una cadena completa detrás: proveedores, transportistas, garzones, comercio cercano, barrios. Por eso decimos que “Activar el Encuentro” es también activar la economía.

¿Y en términos económicos, qué tan grande es ese aporte?

En Chile, el rubro de bares no se mide de forma aislada en estadísticas oficiales, sino que se agrupa dentro del sector de Hoteles y Restaurantes. Sin embargo, la industria cervecera,

que es parte importante de esa cadena de valor, representa el 1.6% del PIB del país y sostiene cerca de 180 mil empleos directos e indirectos.

El estudio de Oxford dimensiona el sector en los cinco mercados mencionados anteriormente: los bares generan US$126,3 mil millones en valor agregado bruto al PIB, sostienen más de 2 millones de empleos locales y reúnen a 162 millones de visitantes al mes en más de 360 mil establecimientos.

Además de US$41,3 mil millones en impuestos, US$38,1 mil millones en sueldos y generan US$4,9 mil millones en valor social anual.

En un momento donde Chile necesita volver a crecer, estas cifras dicen mucho. ¿“Activemos el Encuentro” busca la reactivación económica del país?

Claramente. Pero acá hay un doble objetivo. Por un lado, buscamos activar el encuentro: que los amigos vuelvan a reunirse, que las familias compartan fuera de casa y fortalezcan esos vínculos. Y por otro, que ese mismo encuentro termine apoyando a miles de emprendimientos y generando nuevas oportunidades para los barrios.

Chile lleva más de una década buscando recuperar dinamismo, y sectores como la gastronomía, el comercio urbano y la vida nocturna todavía operan por debajo de su potencial.

La cerveza, además, moviliza una cadena muy transversal: agricultura, logística, comercio, hotelería y turismo. Su efecto multiplicador es evidente, porque cuando se reactiva la categoría, se reactiva también la oferta gastronómica, el turismo interno y los espacios de encuentro.

Más encuentro es, en ese sentido, más crecimiento económico y más empleo. Eso es lo que queremos activar.

¿Por qué Cervecería AB InBev Chile decide impulsar esta iniciativa?

Esto lo creemos profundamente: nuestro aporte va mucho más allá de elaborar y vender las mejores marcas de cervezas, como Corona, Budweiser, Stella Artois, Becker, Michelob ULTRA o Cusqueña.

Somos parte de momentos que reúnen a las personas: una celebración, una conversación, un partido visto entre amigos… Cuántos partidos del Mundial que recién terminó estuvieron acompañados de una cerveza. Pero lo importante acá es que también es una bebida que se adapta a los nuevos tiempos, con versiones sin alcohol, y que por definición es una bebida de moderación, de baja graduación alcohólica y de consumo responsable: no es necesariamente el centro de la experiencia, sino parte de ella.

¿Qué sigue para “Activemos el Encuentro” en los próximos meses?

Vamos a seguir impulsando acciones que fortalezcan a bares y restaurantes y visibilicen su aporte al desarrollo social y económico de Chile, siempre desde una mirada de consumo responsable.

Seguiremos contando las historias de bares en Santiago, Maipú y Providencia: emprendedores que son embajadores de esta causa, que reflejan la resiliencia del rubro y quienes nos invitan a volver a encontrarnos.

Este es un trabajo de largo aliento, porque estamos convencidos de algo simple: cuando la gente se reúne, se activa algo que va mucho más allá de la mesa. Esa es, en el fondo, la reactivación que Chile necesita: más encuentros, más conversaciones cara a cara y más espacios para construir juntos.