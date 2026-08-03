Abastible realiza donación nacional de más 800 cargas de gas y 22 cilindros para apoyar a comunidades afectadas por el sistema frontal

El hito de entrega se realizó en Coquimbo, una de las regiones más afectadas por el temporal, en una actividad junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde se destacó la importancia de la colaboración público-privada frente a emergencias.

En el marco de las consecuencias provocadas por el sistema frontal que afectó a distintas regiones del país, Abastible realizó una donación nacional de 854 cargas de gas y 22 cilindros, destinada a apoyar a comunidades afectadas y fortalecer el funcionamiento de residencias del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

La instancia se concretó en la Región de Coquimbo, durante la visita de la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, quien recibió el aporte en la Residencia Ayelén, de la comuna de Coquimbo y destacó la relevancia de la articulación público-privada para responder oportunamente a las necesidades que surgen durante este tipo de emergencias.

“Abastible nos está entregando a nivel nacional más de 800 cargas de gas para nuestros sistemas residenciales y los albergues, de manera que puedan estar protegidos ante esta emergencia. Es fundamental la articulación público-privada, que las organizaciones de la sociedad civil hayan colaborado con la respuesta del Gobierno y, lo más importante, que podamos ir construyendo una solución sostenible para tantas familias que lo están pasando mal”, señaló la ministra.

Por su parte, Cristóbal Aravena, Líder de Propósito y Relacionamiento de Abastible, destacó que “en Abastible empatizamos con las personas, familias y pymes que han enfrentado las consecuencias del sistema frontal, impactando a distintas regiones del país. Como parte de la comunidad, a través de nuestros distribuidores, conocemos de cerca las necesidades que surgen en estos momentos. Por ello, buscamos contribuir frente a esta contingencia, brindando apoyo a las personas que se han visto afectadas y facilitando el acceso a un recurso esencial en un momento especialmente complejo”.

La donación contempla las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío, Ñuble y Metropolitana.

Del total, 200 cargas fueron destinadas a la comuna de Coquimbo y otras 200 a La Serena, además de aportes para distintas comunas del país y para el Ministerio de

Desarrollo Social y Familia, contribuyendo a asegurar el abastecimiento de la red de protección social durante la emergencia.

Con esta iniciativa, Abastible reafirma su compromiso con las comunidades y con el trabajo coordinado junto a las autoridades, organizaciones y sus distribuidores, para entregar apoyo oportuno a quienes más lo necesitan frente a situaciones de emergencia.