Tecnología desarrollada en la USM busca acelerar el diagnóstico del cáncer de mama y reducir biopsias innecesarias

En Chile, el cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres adultas, donde los tiempos de diagnóstico son un problema crítico. Para acelerar este proceso, la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) desarrolló Mammo-Q, tecnología que busca transformar la forma en que se evalúan las lesiones mamarias, incorporando una herramienta intermedia que permita tomar decisiones clínicas más rápidas y precisas.

La iniciativa es liderada por el Dr. Joaquin Mura, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica y director del Laboratorio de Ultrasonido Cuantitativo USM, y Constanza Flores, ingeniera en Diseño de Productos USM y, y especialista en análisis de imágenes médicas, tales como resonancia magnética, tomografía computacional, y ultrasonido.

“Mammo-Q es un dispositivo compuesto por hardware y software que funciona como un accesorio para los ecógrafos. Esta innovación genera mapas de color de rigidez y viscoelasticidad simultáneamente. A diferencia de lo que se hace tradicionalmente nuestra ‘palpación digital’ entrega biomarcadores para estratificar el riesgo y descartar malignidad in-situ, priorizando los casos urgentes y descongestionando el sistema de salud”, explica Constanza Flores.

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de validación técnica, tras adjudicarse el fondo Semilla Inicia Nacional 2025 de Corfo, con el apoyo del 3IE, donde fue preincubado, además de ser parte de las iniciativas seleccionadas en el programa “EBCT Inicia 2026” del proyecto InES I+D USM. En paralelo, el equipo colabora con el Instituto Oncológico FALP y el Instituto Nacional del Cáncer, con el objetivo de poner a prueba esta tecnología en entornos clínicos reales.

Mammo-Q nace como parte de las investigaciones ligadas al Laboratorio de Ultrasonido Cuantitativo que focaliza su trabajo en mejorar técnicas de detección de propiedades mecánicas a través de ecográficas, elastografía y ecodoppler, entre otras. Este equipamiento fue adquirido gracias a un Fondequip (EQM210141) y se encuentra operativo desde el 2024.

Proceso diagnóstico

El cáncer de mama lidera los retrasos oncológicos. Actualmente para diagnosticar si las pacientes sufren de cáncer mamario deben realizar una mamografía o ecografía convencional y, en caso de existir alguna sospecha, se deriva a biopsia para su confirmación. Este proceso, además de demorar varias semanas, depende de la observación subjetiva del operador, quien no puede determinar a simple vista si un tumor en benigno o maligno.

Así lo indica, el académico Joaquin Mura, quien dice que “el problema central no es solo la falta de médicos en regiones apartadas, sino la falta de herramientas objetivas. La ecografía convencional la realiza un operador-dependiente, y es la manera en que se hace un primer filtro. Al carecer de métricas cuantitativas para diferenciar nódulos benignos de malignos con certeza, los médicos derivan excesivos casos a biopsia para evitar riesgos, generando un cuello de botella. Esto satura los servicios de patología, generando listas de espera”.

Fácil incorporación

A diferencia de otras tecnologías disponibles, esta iniciativa destaca por su compatibilidad con ecógrafos existentes, lo que facilita su adopción en distintos centros de salud sin requerir grandes inversiones en equipamiento. Su diseño portátil integra un actuador capaz de generar vibraciones específicas junto con ultrasonido y un software de análisis reconstruye mapas del tejido en tiempo real, entregando biomarcadores objetivos de riesgo en solo minutos. Esto permite su uso en diversos contextos clínicos.

“Lo que hacemos es generar una vibración en el tejido, capturamos el movimiento que observamos con el ecógrafo y lo transformamos a un mapa de color asociado con las propiedades viscoelásticas. Esto nos indica no solo el nivel de rigidez, también la viscosidad del tejido y con eso podemos estratificar. De acuerdo con estudios recientes, la viscosidad tiene la ventaja de servir como biomarcador para ayudar a calificar como benigno o maligno a un tumor, de manera no invasiva”, comenta el académico.

Formación clínica

Para el desarrollo y validación de esta tecnología, el equipo ha creado fantomas mamarios, dispositivos calibrados que simulan distintas condiciones del tejido y permiten entrenar la identificación de lesiones en un entorno controlado. “Están hechos de gelatina, grafito, y otros componentes de mayor duración, capaces de mimetizar las propiedades mecánicas del tejido humano”, puntualiza Mura.

En este contexto, Mammo-Q abre la posibilidad de apoyar la formación de profesionales de la salud, ya que estos fantomas pueden ser utilizados por matronas, quienes son clave en la detección temprana del cáncer de mama y en el acompañamiento de sus pacientes. Estas fantomas serían una herramienta clave pare ser utilizados con sus pacientes mejorando sus capacidades de diagnóstico.