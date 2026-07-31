Simulador de crédito hipotecario: ¿dónde solicitarlo? ¿bancos, cooperativas o mutuarias?

Comprar una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes de la vida. Sin embargo, muchas personas firman un crédito hipotecario sin entender del todo sus variables clave ni evaluar si en el futuro les conviene refinanciar. Esta guía te explica todo lo que necesitas saber, de forma clara y comparando distintas instituciones financieras que hoy otorgan este crédito en Chile.

¿Qué es un crédito hipotecario y para qué sirve?

Un crédito hipotecario es un préstamo de mediano o largo plazo que se otorga con garantía sobre un bien inmueble. En términos simples: el banco o cooperativa te presta dinero y como respaldo, inscribe una hipoteca sobre la propiedad hasta que termines de pagar.

Sus usos más comunes son la compra de vivienda, construcción, ampliación, adquisición de sitios o locales comerciales.

Variables que definen un crédito hipotecario

Antes de firmar cualquier contrato, debes dominar cuatro conceptos fundamentales.

Tasa de interés: fija, variable o mixta

La tasa determina cuánto pagarás por el dinero prestado. Existen tres modalidades:

Característica Tasa Fija Tasa Variable Tasa Mixta Predictibilidad del dividendo Alta Baja Media Riesgo ante alza de tasas Ninguno Alto Moderado Perfil recomendado Aversión al riesgo Plazo corto Plazo largo con revisión

La tasa fija es, por lejos, la más utilizada en Chile hoy en día. Prácticamente la totalidad de los créditos residenciales para familias se firman bajo esta modalidad debido a la seguridad que ofrece.

Plazo del crédito y su efecto en el costo total

Un plazo más largo reduce el dividendo mensual, pero aumenta significativamente el interés total pagado. Por ejemplo, un crédito a 30 años puede costar hasta un 40% más en intereses que el mismo crédito a 20 años, aunque la cuota mensual sea más baja.

Pie mínimo y porcentaje de financiamiento

En Chile, las instituciones financian entre el 80% y el 90% del valor de la propiedad. Eso significa que el solicitante debe aportar un pie mínimo del 10% al 20%.

Un pie más alto no solo aumenta la probabilidad de aprobación, sino que también puede mejorar la tasa de interés ofrecida, ya que reduce el riesgo para la institución.

CAE: el indicador que permite comparar realmente

El CAE (Carga Anual Equivalente) es el único indicador que permite comparar créditos hipotecarios entre distintas instituciones de forma justa. Incluye la tasa de interés más todos los costos asociados: seguros obligatorios, gastos operacionales y comisiones.

Siempre compara por CAE, no solo por tasa nominal.

¿Cuánto sueldo necesitas para acceder a un crédito hipotecario?

La regla general del mercado chileno establece que el dividendo hipotecario no debería superar el 25–30% del ingreso mensual líquido del solicitante.

La siguiente tabla entrega una referencia aproximada, considerando financiamiento del 80% a tasa promedio de mercado:

Valor propiedad (UF) Monto financiado (80%) Plazo 20 años – Dividendo aprox. Ingreso mínimo estimado 2.000 UF 1.600 UF ~$430.000 ~$1.450.000 3.000 UF 2.400 UF ~$645.000 ~$2.150.000 5.000 UF 4.000 UF ~$1.075.000 ~$3.600.000 8.000 UF 6.400 UF ~$1.720.000 ~$5.750.000

Valores referenciales. Varían según tasa vigente e institución.

Además del ingreso, las instituciones evalúan tu nivel de endeudamiento total. Si ya tienes créditos de consumo u otras deudas, tu capacidad de pago disponible se reduce.

¿Dónde solicitar un crédito hipotecario en Chile?

Para solicitar un crédito hipotecario existen tres tipos de instituciones, cada una con un perfil distinto:

Bancos:

Son la opción más masiva y la que concentra la mayor variedad de productos, plazos y campañas. Sus ventajas son la amplitud de la oferta y la posibilidad de acceder a beneficios estatales como FOGAES o el Subsidio al Crédito Hipotecario. Como contrapartida, suelen tener una evaluación de riesgo más estricta y una mayor tasa de rechazo, y la tasa que te ofrecen depende fuertemente de tu perfil y de si ya eres cliente. Convienen a quienes tienen ingresos formales estables, buen historial y quieren comparar muchas alternativas.

Cooperativas de ahorro y crédito:

Se han posicionado como una alternativa muy competitiva frente a la banca tradicional. Al operar bajo un modelo orientado al beneficio de sus socios más que a la rentabilidad, tienden a mostrar mayor flexibilidad en la aprobación, una menor tasa de rechazo y tasas atractivas, especialmente si ya tienes productos asociados. Algunas incluso devuelven parte de sus excedentes a los socios (remanente), lo que reduce el costo real del crédito en el largo plazo. Son una buena opción para quienes buscan un trato más cercano, condiciones ajustadas a su perfil o han tenido dificultades de aprobación en un banco.

Mutuarias (administradoras de mutuos hipotecarios):

Se especializan exclusivamente en crédito hipotecario y se financian con recursos de compañías de seguros. Su foco les permite tener procesos ágiles y ofrecer mutuos endosables, que la aseguradora puede adquirir. La contrapartida es una oferta más acotada: no manejan la variedad de productos ni los servicios financieros complementarios de un banco o una cooperativa.

Cómo comparar en la práctica: no te quedes solo con la tasa de interés. Al simular en cada institución, fíjate en el CAE (que integra tasa más todos los costos asociados), el plazo, los seguros obligatorios (desgravamen e incendio), el financiamiento máximo ofrecido y la flexibilidad para prepagar. Una misma propiedad puede arrojar cuotas y CAE muy distintas según dónde la solicites, por lo que simular en paralelo en un banco, una cooperativa y una mutuaria es la mejor forma de encontrar las condiciones que realmente te convienen.