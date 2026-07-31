Principales diferencias entre cuenta vista y cuenta corriente en 2026

Elegir entre una cuenta vista y una cuenta corriente es una de las decisiones más frecuentes al momento de ordenar tus finanzas personales. Ambas permiten administrar dinero, pero funcionan de forma muy distinta y están pensadas para perfiles diferentes. En 2026, con la banca cada vez más digital y una oferta de productos sin costo en aumento, entender estas diferencias es clave para elegir bien. Esta guía las explica de forma clara y sin sesgo hacia ninguna entidad específica.

¿Qué es una cuenta vista y para qué sirve?

Una cuenta vista es un producto bancario que permite depositar, retirar y transferir dinero de forma inmediata. Su principal característica es que no requiere historial crediticio ni comprobante de ingresos para abrirla, lo que la convierte en una opción accesible para un amplio rango de personas. Su función es la administración del efectivo cotidiano: recibir el sueldo, pagar cuentas, hacer transferencias y comprar con tarjeta de débito. No tiene línea de crédito ni sobregiro, por lo que solo puedes gastar lo que tienes disponible.

¿Qué es una cuenta corriente y en qué se diferencia?

La cuenta corriente es un producto más complejo. Además de las operaciones básicas, permite emitir cheques, acceder a sobregiro pactado y asociar líneas de crédito rotativas. Precisamente por ese acceso al crédito, exige una evaluación crediticia previa, acreditar ingresos y, en muchos casos, tiene costos de mantención más elevados. Está orientada a usuarios con historial financiero consolidado que buscan mayor flexibilidad y respaldo.

Cuenta vista vs. cuenta corriente: ¿cuáles son las principales diferencias?

Cuenta vista. Sus ventajas son claras: no requiere historial crediticio, su apertura es rápida y en muchos casos 100% digital, tiene costo de mantención reducido o nulo, incluye tarjeta de débito y permite recibir remuneraciones sin restricciones. Como contrapartida, no ofrece crédito ni sobregiro, aplica límites diarios de transacción y no contribuye a construir historial crediticio positivo.

Cuenta corriente. Su fortaleza es la flexibilidad financiera: acceso a línea de crédito, sobregiro y cheques, además de ayudar a construir un historial que facilita futuros créditos o una hipoteca. A cambio, exige evaluación crediticia y acreditar ingresos, suele tener costos de mantención más altos y conlleva un mayor riesgo de sobreendeudamiento.

¿Qué considerar antes de elegir en 2026?

La opción adecuada depende de tus necesidades concretas. Antes de decidir, evalúa:

Necesidad de crédito futuro: si planeas pedir un crédito o hipoteca, la cuenta corriente te ayuda a construir historial; si no, la vista basta.

Costo real: compara cargos por mantención, emisión de tarjeta y transferencias entre distintas instituciones, ya que hoy muchas cuentas vista son sin costo.

Frecuencia de transacciones: si operas con mucho volumen diario, revisa los límites de la cuenta vista.

Modalidad de uso: si prefieres todo digital, prioriza opciones con app robusta y apertura en línea.

Perfil laboral: los trabajadores independientes suelen beneficiarse de cuentas vista sin requisitos de ingresos fijos.

En resumen, la cuenta vista es ideal para ordenar gastos, recibir tu sueldo y dar tus primeros pasos en el sistema financiero sin riesgo de endeudarte, mientras que la cuenta corriente conviene a quienes ya tienen ingresos estables y buscan herramientas de financiamiento. La banca chilena de 2026 ofrece ambas con creciente facilidad de apertura digital, así que comparar condiciones antes de decidir es más fácil que nunca.

¿Puedo recibir mi sueldo en una cuenta vista?

Sí, es uno de sus usos más habituales. Muchos empleadores abonan las remuneraciones directamente en este tipo de cuenta, sin restricciones operativas.

¿Una cuenta corriente ayuda a mejorar mi historial crediticio?

Sí. Al asociar productos de crédito y manejarlos responsablemente, contribuye a construir un historial positivo, algo que la cuenta vista no hace.

Sin embargo, recibir tu sueldo regularmente en tu cuenta puede contribuir a conseguir posteriormente una cuenta corriente y créditos.