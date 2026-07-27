El fenómeno del “cocooning”: por qué cada vez queremos casas con una iluminación más cálida

Al terminar el día, muchas personas apagan la luz más intensa y encienden una fuente lateral en el living o el dormitorio. No se trata solo de decoración. La iluminación se ha convertido en una manera de marcar el paso entre la actividad y el descanso.

Este cambio se relaciona con el cocooning, concepto popularizado por la futurista Faith Popcorn. En 1981 lo utilizó para describir la búsqueda de protección frente a un mundo exterior percibido como impredecible. Décadas después, la idea mantiene vigencia en viviendas que también cumplen varias funciones.

El cocooning y la búsqueda de protección en el hogar

El cocooning no significa necesariamente aislarse. Su expresión actual se observa en ambientes que entregan comodidad y una sensación de pausa.

Hoy es posible trabajar o entretenerse sin salir de casa. Esa conexión permanente hace necesario diferenciar los momentos del día. El hogar debe permitir estar activo, pero también entregar señales de que la jornada terminó.

La luz participa en esa transición. Una iluminación clara puede resultar útil para cocinar o trabajar. Una luz cálida y menos intensa suele asociarse con espacios destinados a conversar, leer o descansar.

¿Qué hace que una luz sea cálida?

La apariencia de la luz se mide en Kelvin. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, las temperaturas entre 2.700 y 3.000 Kelvin suelen considerarse cálidas y los valores más altos una apariencia blanca o azulada.

Esto no significa que toda la casa deba utilizar la misma temperatura. La cocina, el baño o un escritorio pueden necesitar mayor claridad. El living y el dormitorio permiten incorporar luces más suaves. La clave está en adaptar cada fuente a la actividad que se realiza.

El efecto también depende de la intensidad y el horario. Un consenso publicado en Frontiers in Photonics, con la participación de 248 científicos, destacó la importancia de recibir suficiente luz durante el día y reducir la exposición a iluminación intensa durante la noche.

Una sola fuente ya no es suficiente

Durante años, muchas habitaciones dependieron de una luz central. El cocooning propone otra lógica: distribuir la luz en distintos puntos para modificar la atmósfera según el momento.

Las lámparas de techo entregan luz general y facilitan la circulación, pero no necesitan ser la única fuente. Pueden complementarse con luces puntuales sobre una mesa, un velador o una esquina destinada a la lectura.

En ese esquema, una lámpara de pie junto al sofá permite crear un pequeño refugio dentro de una habitación más amplia. También ayuda a iluminar sin encender todo el espacio y a definir una zona para leer o descansar.

Una casa acogedora no es necesariamente la que tiene menos luz, sino la que permite regularla. Pasar de una iluminación funcional a otra más íntima puede transformar la percepción del ambiente sin remodelaciones.

Por qué el cocooning seguirá presente en los hogares

El auge del cocooning muestra que el diseño interior ya no se evalúa solo por cómo se ve. También importa cómo acompaña las rutinas y permite bajar el nivel de estímulos.

La iluminación cálida forma parte de esa búsqueda porque ayuda a construir transiciones y rincones con funciones claras. Más que seguir una moda, se trata de recuperar una idea básica: el hogar debe sentirse distinto al mundo que queda afuera.